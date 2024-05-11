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密州遊民竊居超市樓頂1年 還有電腦、咖啡機

編譯陳韻涵／綜合報導
一名無家可歸的34歲女子竊居在密西根州米德蘭市Family Fare超市屋頂三角形招牌內長達一年，還偷接電源使用電腦、印表機和咖啡機等電器，直到今年4月23日才被發現。(美聯社)
一名無家可歸的34歲女子竊居在密西根州米德蘭市Family Fare超市屋頂三角形招牌內長達一年，還偷接電源使用電腦、印表機和咖啡機等電器，直到今年4月23日才被發現。(美聯社)

密西根州米德蘭(Midland)警方發現，一名無家可歸的34歲女子竊占了當地一家超市的天花板上方的空間，還偷接電源使用電腦、印表機和咖啡機等電器。

警方表示，一名包商發現業主樓頂有一條奇怪的延長線，因而揭開這宗遊民竊住商業空間的驚人內幕。

美聯社報導，米德蘭警局警官布沃倫(Brennon Warren)本月9日表示，「這是會讓人摸不著頭緒的故事，她無家可歸，住在商場的招牌後方的空間裡」。

沃倫表示，這名姓名未公布的女子向警方供稱，她在其他地方有一份工作，但已經在「Family Fare」的招牌內住了約一年，直到今年4月23日被發現。

米德蘭座落底特律北部約130哩，是著名跨國化學企業「陶氏」(Dow Inc.)的全球總部所在地。

女子竊住的Family Fare超市位於零售商店區，店鋪建築物頂部有一個三角形的招牌；沃倫說，該招牌結構約寬五呎、高八呎，有扇門，可從天花板進入。

沃倫到場勘查發現，這名女子「鋪了一些地板、擺了一張迷你桌，還有她的衣服、克里格(Keurig)咖啡機、一台印表機和電腦，就是一般人家裡會有的東西」。

沃倫表示，這名女子拉了一條延長線偷電使用，現場沒有發現梯子，研判她可能從商店或其他店家後方空間爬上屋頂。

沃倫說：「老實說，我不知道她怎麼上去的，她也沒說。」

Family Fare母公司SpartanNash發言人艾德莉安·錢斯(Adrienne Chance)表示，商店員工「以同情心和專業精神」回應，說明此事件凸顯「確保充足、安全、可負擔住房是全美普遍的問題，我們社區需要合作解決此問題」。

沃倫表示，這名女子很配合且同意迅速搬離，業主並未提告。

咖啡 遊民 密西根州

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