故意傳染愛滋逾30人 愛州男判30年

被控故意傳染愛滋病毒給可能多達50人的愛達荷州34歲男子路易被法院判刑30年，且囚禁未滿16年之前，不得假釋。(艾達郡警長辦公室)

被控故意傳染愛滋病毒給可能多達50人的愛達荷州 34歲男子路易(Alexander Louie)3日被法院判刑30年，且囚禁未滿16年之前，不得假釋。

檢方說，路易明知對方未成年，仍設法誘引性交而遭逮捕。警方進一步調查，發現愛滋病毒呈陽性反應的路易，在不服藥治療期間，故意和成年與未成年男性性交，目的就是要將病毒傳給對方，「被告自己承認和30至50男人和男孩，包括16歲的未成年人性交」。

檢方以多項重罪罪名，包括「傳播含愛滋病毒的體液」，起訴路易。

艾達郡(Ada County)地區法院法官歐尼爾(Derrick O'Neill)宣判時，痛斥被告，「你的行為符合韋氏字典(Webster's)對掠食者(predator)的定義。」

艾達郡檢察官貝內慈(Jan Bennetts)說，被告一再令人髮指的犯行，對當地許多人造成負面衝擊，「我要感謝艾達郡警長辦公室的警探和本人所屬的檢察官團隊，檢警查辦本案所付出的努力，確保路易被繩之以法，保護本地居民不再受到他侵犯與危險行為的傷害」。

艾達郡檢察官於2023年8月調查路易，偵辦路役涉嫌「勾引兒童」案。路易透過網路，和他認為年僅15歲的男孩進行充滿性意味的對話，不知對方其實是艾達郡警局便衣警探。在他試圖約對方見面上床時，遭警方逮捕，意外發現他竟然刻意將病毒傳播給眾多不知情被害者。