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23歲非裔兵 自家公寓遭警誤轟6槍亡

編譯陳韻涵／綜合報導
士兵佛特森的母親抱著他的遺照，在律師克倫普陪同下，舉行記者會指控佛州奧卡魯沙郡警方錯殺良民。(美聯社)
士兵佛特森的母親抱著他的遺照，在律師克倫普陪同下，舉行記者會指控佛州奧卡魯沙郡警方錯殺良民。(美聯社)

23歲空軍士兵佛特森(Roger Fortson)3日在佛州沃爾頓堡灘(Fort Walton Beach)自家公寓被槍殺，而扣下扳機的是當地奧卡魯沙郡(Okaloosa County)警局的警察。佛特森家屬委任律師指出，警察當時接獲關於騷擾的報案卻疑似找錯地址，強行破門進入佛特森住家，看到持槍的非裔男子，警員便朝他開了六槍。佛特森送醫後不治，肇事員警則休行政假等待調查。

美聯社報導，隸屬於空軍佛州赫伯特基地(Hurlburt Field)第一特種作戰聯隊(1st Special Operations Wing)的士兵佛特森3日案發當時，待在基地外的沃爾頓堡灘公寓。

佛特森家屬委任的民權律師克倫普(Ben Crump)表示，案發當時，佛特森正與女友用蘋果手機Facetime視訊通話。

女友表示，佛特森聽到敲門聲，問外頭是誰；幾分鐘後，他聽到更大的敲門聲，但透過門上的「貓眼」觀察卻不見人影。

佛特森擔心自身安危，遂到房間取出手槍；克倫普強調，佛特森合法擁有這把槍。

克倫普表示，當佛特森走回客廳，警察已經破門而入，看到佛特森持槍，便朝他開了六槍。

當時仍與佛特森保持視訊的女友表示，佛特森中彈倒地後說「我無法呼吸」；佛特森隨後送醫不治身亡。開槍的警員目前休行政帶薪假(administrative leave)等候調查。

女友供稱，兩人在電話中並未吵鬧，她認為警察肯定「找錯地方」。

奧卡魯沙郡警長艾登(Eric Aden)數小時後召開記者會，公布了當時員警所配戴之密錄器所拍攝到的畫面。畫面顯示該名員警獲報抵達沃爾頓堡灘的一棟公寓前，一名婦女對員警說聽到爭吵，隨後員警搭電梯上樓，穿過走道直接到佛特森的公寓門口。

畫面顯示員警用力拍打大門後站到一旁，似乎避開了窺視孔的視線，接著他連續大喊兩次：「警察，開門。」

佛特森打開了大門。畫面中可看到佛特森手中拿著一隻看起來像是手槍的物體，槍口朝向地板。員警高喊：「退後！」接著就連開數槍，然後才說：「把槍丟掉！把槍丟掉！」

佛特森回答，「它在那邊。」員警又大喊，「把槍丟掉！」佛特森躺在地上回答：「我沒有槍。」這時員警才用無線電呼叫救護車。

警長辦公室拒絕透露開槍員警的姓名和族裔背景，只說一切靜待調查。

奧卡魯沙郡警長舉行記者會，公布開槍員警身上密錄器所拍攝到的槍擊過程。(美聯社)
奧卡魯沙郡警長舉行記者會，公布開槍員警身上密錄器所拍攝到的槍擊過程。(美聯社)

佛州 非裔

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