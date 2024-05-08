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付不起醫療費 密蘇里州76歲老翁勒死72歲病妻

記者張聲肇／綜合報導
密蘇里州76歲居民維格斯因付不起72歲妻子的醫療費，在醫院親手將病妻勒死。(密州獨立市警局照片)
密蘇里州76歲居民維格斯因付不起72歲妻子的醫療費，在醫院親手將病妻勒死。(密州獨立市警局照片)

密蘇里州76歲居民維格斯(Ronnie Wiggs)因付不起72歲妻子的醫療費，在醫院親手將病妻勒死，已被警方以二級謀殺罪名逮捕。

傑克遜郡檢察官珍‧貝克(Jean Peters Baker)說，維格斯的妻子4日在堪薩斯市郊獨立( Independence)市醫院死亡，嫌犯是她的丈夫。

 據傑克遜郡法院收到的調查報告，有關犯罪動機部分，維格斯自己告訴調查人員，妻子在中央點醫學中心(Centerpoint Medical Center )準備為洗腎安裝新的導管口時，被他勒死。

檢警尚未公布死者名字。

獨立市警局警官提交給法院的調查偵結書指出，醫院員工3日發現維格斯之妻沒有心跳，沒有反應，趕快急救，將她救活，然後轉送到急診室。醫院員工也告訴警察，他們聽到維格斯說，「是我。我殺了她。我勒死她。」

警方說，他把她勒得不省人事後，就離開醫院。翌日，她就去世了。

警方報告說，維格斯告訴調查人員，他把躺在醫院病床上的妻子勒死，方法是蓋住她的鼻子和嘴巴，讓她無法出聲呼救。

他說，這麼做的理由是，他付不起妻子的醫療費，也無法再照顧她。

他告訴警察，他很消沉、抑鬱。過去，妻子還在復健中心時，他也一度想勒死她，但是「未能完成」。他勒住妻子口鼻後她醒過來，「告訴他別再這麼做。」

檢方7日說，維格斯仍在押，保釋金定為25萬元，預定9日出庭。他是否已聘任律師處理本案，目前還不知道。

醫療費 密蘇里州

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