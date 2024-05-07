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外送披薩停錯車道 18歲男遭開數槍險丟命

編譯廖振堯／綜合報導
事後當地警方檢查披薩外送員的小卡車，發現三個彈孔。(CHEATHAM COUNTY SHERIFF'S OFFICE)
事後當地警方檢查披薩外送員的小卡車，發現三個彈孔。(CHEATHAM COUNTY SHERIFF'S OFFICE)

停車可得小心，否則恐丟性命！田納西州一名18歲的披薩外送小哥只因停錯車道，便遭該住戶主人連開數槍，嚇得他趕忙逃離，但車上仍留有三個彈孔；開槍的屋主被警方逮捕後以5萬元交保。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，達美樂披薩(Domino's)的外送員惠勒(Caiden Wheeler)上月29日前往納許維爾(Nashville)西北方約25哩的艾施蘭市(Ashland City)送餐，抵達後以為自己把車停在正確的車道上，但當他下車去送披薩時，隔壁鄰居揮手召喚，惠勒於是穿過院子將披薩送到正確點餐顧客的手上，再回到車上。但駛出車道時突然聽到槍聲大作，並看到有人一面朝他衝來，一面開槍。

惠勒急忙倒車並加速離開。警方後來在他的小卡車上發現三個彈孔，一個位於駕駛側油箱旁、一個位於駕駛側車窗上方，另一個位於駕駛側輪胎上方。

這名暴衝鄰居是32歲的巴布考克(Ryan Babcock)，他跟警察辯稱他和妻子透過門鈴攝影機看到一輛小卡車停在他們的車道上，而且有人從他車子附近跑向那輛卡車，所以以為有人試圖闖入，他才出門開槍試圖「癱瘓」卡車，並向警方承認他曾多次對卡車開槍。

警方在車道和院子裡發現一把手槍和七個彈殼，巴布考克被指控犯重傷害(aggravated assault)罪，交保後已於4月30日釋放。

惠勒告訴哥倫比亞廣播公司(CBS)旗下納許維爾地方電視台WTVF，他認為巴布考克應該被控謀殺未遂罪名，因為他真的差點就被射死。惠勒說雖然他的小卡車沒有達美樂標誌，但他身上穿著制服還帶著外送袋；他能理解擁槍和保護家人的行為，但不該一有人停到車道上就對他們開槍，這是不對的。

涉嫌對停錯車道的披薩外送員開槍的32歲男子巴布考克，事後被警方逮捕並以5萬元交保...
涉嫌對停錯車道的披薩外送員開槍的32歲男子巴布考克，事後被警方逮捕並以5萬元交保。(CHEATHAM COUNTY SHERIFF'S OFFICE)
位於駕駛側油箱旁的彈孔。(CHEATHAM COUNTY SHERIFF'S O...
位於駕駛側油箱旁的彈孔。(CHEATHAM COUNTY SHERIFF'S OFFICE)
田納西州一名達美樂披薩外送員只因停錯車道，便遭該戶屋主連開數槍，差點連命都沒有。...
田納西州一名達美樂披薩外送員只因停錯車道，便遭該戶屋主連開數槍，差點連命都沒有。(路透)

田納西州

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