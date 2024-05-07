外送披薩停錯車道 18歲男遭開數槍險丟命

事後當地警方檢查披薩外送員的小卡車，發現三個彈孔。(CHEATHAM COUNTY SHERIFF'S OFFICE)

停車可得小心，否則恐丟性命！田納西州 一名18歲的披薩外送小哥只因停錯車道，便遭該住戶主人連開數槍，嚇得他趕忙逃離，但車上仍留有三個彈孔；開槍的屋主被警方逮捕後以5萬元交保。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，達美樂披薩(Domino's)的外送員惠勒(Caiden Wheeler)上月29日前往納許維爾(Nashville)西北方約25哩的艾施蘭市(Ashland City)送餐，抵達後以為自己把車停在正確的車道上，但當他下車去送披薩時，隔壁鄰居揮手召喚，惠勒於是穿過院子將披薩送到正確點餐顧客的手上，再回到車上。但駛出車道時突然聽到槍聲大作，並看到有人一面朝他衝來，一面開槍。

惠勒急忙倒車並加速離開。警方後來在他的小卡車上發現三個彈孔，一個位於駕駛側油箱旁、一個位於駕駛側車窗上方，另一個位於駕駛側輪胎上方。

這名暴衝鄰居是32歲的巴布考克(Ryan Babcock)，他跟警察辯稱他和妻子透過門鈴攝影機看到一輛小卡車停在他們的車道上，而且有人從他車子附近跑向那輛卡車，所以以為有人試圖闖入，他才出門開槍試圖「癱瘓」卡車，並向警方承認他曾多次對卡車開槍。

警方在車道和院子裡發現一把手槍和七個彈殼，巴布考克被指控犯重傷害(aggravated assault)罪，交保後已於4月30日釋放。