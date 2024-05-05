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阿拉巴馬州發生2起槍擊事件 2死9傷

中新社／休士頓5日電
阿拉巴馬州伯明翰市一間加油站，5日發生槍案。（電視截圖）
阿拉巴馬州伯明翰市一間加油站，5日發生槍案。（電視截圖）

警方稱，阿拉巴馬州5日凌晨發生兩起槍擊事件，共導致2人死亡、9人受傷。

阿拉巴馬州伯明翰市警方在一份聲明中說，5日2時許，警方趕到事發街區後發現一輛白色轎車撞上電線桿，車內有一名明顯受槍傷的人員。伯明翰消防救援人員宣布這名來自田納西州的24歲受害者當場死亡。

警方還在附近加油站發現一名受槍傷男子，該名失去知覺的傷者被送往醫院，生命垂危。警方稱，另有5人因槍傷被送醫，這些傷者沒有生命危險。

初步調查顯示，至少有兩伙人互相開槍，槍手可能共打出150多發子彈，多輛汽車和一家商舖也遭到槍擊。兩名男子被拘留，有人看到他們逃離現場並試圖丟棄槍支。

另據WVTM 13援引阿拉巴馬州塔斯卡盧薩縣暴力犯罪調查組的話說，5日1時左右，當地一處住宅發生槍擊事件，導致1死3傷。事發時一些人聚集在住宅內，有個人被要求離開。不久之後，嫌犯通過敞開的門向屋內開槍。 

警方確認該起槍擊事件中的死者今年30歲，3名傷者沒有生命危險。22歲的嫌犯逃離現場，其于5日下午在馬倫戈縣被捕。

阿拉巴馬州 槍擊 暴力犯罪

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