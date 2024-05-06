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又有汽車衝撞白宮大門 駕駛當場死亡 特勤局稱無維安威脅

編譯廖振堯／綜合5日電
4日晚間，一輛休旅車撞上白宮大門外路障後駕駛當場死亡，特勤局表示白宮維安無威脅，將與華府警方持續調查事故原因。(路透)
4日晚間，一輛休旅車撞上白宮大門外路障後駕駛當場死亡，特勤局表示白宮維安無威脅，將與華府警方持續調查事故原因。(路透)

4日晚間，一輛汽車撞向白宮大門外路障後駕駛當場死亡，特勤局(Secret Service)表示白宮維安無威脅，將與華府警方持續調查。

綜合媒體報導，大都會警察局(Metropolitan Police Department)指該輛車撞上了距離白宮約1000呎外第15街和賓州大道(Pennsylvania Avenue NW)路口的安全路障，靠近財政部、白宮橢圓形區域(White House Ellipse)和南草坪附近之處。車禍約發生於晚間10時30分前，警方於10時46分趕到現場，車內一名成年男性駕駛因撞擊而被宣布當場死亡。

當時拜登總統正在德拉瓦州度周末，特勤局表示白宮沒有受到安全威脅。特勤局發言人古列爾米(Anthony Guglielmi)在X平台上發布聲明：「5月4日晚上10時30分左右，一輛高速行駛的車輛撞擊白宮建築群的外圍大門。警方清理車輛並試圖提供援助但駕駛當場死亡，特勤局則實施維安程序，事件對白宮沒有威脅。致命事故部分將移交給大都會警察局事故調查組，特勤局亦在持續調查。」警方尚未公開死者身分，目前事故以交通事故作為調查方向。

這已是今年以來第二次發生衝撞白宮大門的事件，1月時，當局逮捕一名將汽車撞向白宮外門的駕駛，據信他患有精神方面問題。

去年5月也發生過一名19歲男子駕駛U-Haul卡車的撞上白宮對面拉法葉廣場(Lafayette Square)安全護欄的事件，肇事者帶著一面納粹旗幟，且不是美國公民亦非獲合法永久居留的居民。2019年也曾有人試圖尾隨前車、潛入白宮，特勤局隨後將白宮周圍防護圍欄高度從6呎升到13呎(1.8公尺至4公尺)。

白宮 大都會 拜登

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