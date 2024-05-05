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加州5家禽肉加工廠非法雇用童工 罰480萬

編譯盧炯燊／綜合報導
加州多家家禽加工廠及分銷商非法雇用14歲以下童工，還拖欠工資，遭聯邦勞工部勒令賠償480萬元。(路透)
加州多家家禽加工廠及分銷商非法雇用14歲以下童工，還拖欠工資，遭聯邦勞工部勒令賠償480萬元。(路透)

全美有許多行業充斥著非法雇用童工現象，有些工廠、農場強迫兒童從事有損健康和安全的勞動。加州多家禽肉加工廠及分銷商非法雇用14歲以下兒童，還拖欠工資，遭聯邦勞工部勒令賠償480萬元，並要放棄100萬元利潤，這也成為了禽肉類業最大的工資和解協議之一。

勞工部的薪資及工時局(Wage and Hour Division，WHD)人員在對包括A1 Meat Solutions、JRC Culinary Group、Moon Poultry 等5 間禽肉類企業調查後，發現它們不僅非法雇用童工，而且工作環境危險，包括要求他們使用利刃為禽肉去骨。

這些涉案企業主要是為寵物食品加工廠，以及內華達州及加州的賭場、度假村等供應雞肉。

勞工部表示，調查從今年1月開始，發現有雇主拒絕支付工人加班費，並偽造工資紀錄妨礙調查；甚至在調查後，有工人遭到秋後算帳，雇用條款被片面修改。

WHD負責官員盧曼(Jessica Looman) 指出：「在本案裡，雇主非法雇用兒童，有些年僅14 歲，他們要使用極其鋒利的刀具快速剔骨禽肉；此外還尅扣數百名工人近200萬元加班費。」

勞工部表示，根據聯邦法官簽署的同意令，雇主除了支付工人加班費外，還須「放棄銷售從剝削童工中所賺取的100萬元利潤，同時為非法雇用童工支付17萬1919元罰款」。

勞工部又說，受剝削童工所生產的貨品會永久「被禁止進入商業市場」，相關企業主同意採取強有力的補救措施，確保未來的合規性。

去年，勞工部共查處童工違法案件955起，涉及全國童工5792人，其中502人違反危險職業標準。

「公平勞動標準法」僅限制兒童工作的行業和年齡，但不禁止兒童工作。此外，該法雖然禁止14歲及以下兒童在大多數行業工作，但農業勞動等除外，從而為部分行業雇用童工披上了合法外衣。

部分肉品加工廠不僅非法雇用童工，而且工作環境危險，包括要求童工使用利刃為禽肉去骨...
部分肉品加工廠不僅非法雇用童工，而且工作環境危險，包括要求童工使用利刃為禽肉去骨。(路透)

勞工部 加州 利潤

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