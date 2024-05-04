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麻州女兩度刮中百萬元大獎

記者張聲肇／綜合報導
麻州財運最旺的女子，克莉絲汀·威爾遜5月1日購買一張現刮現中的刮刮樂彩券，贏走百萬元獎金。(美聯社)
麻州財運最旺的女子，克莉絲汀·威爾遜5月1日購買一張現刮現中的刮刮樂彩券，贏走百萬元獎金。(美聯社)

俗話說「閃雷不會連續兩次劈中同一個地方」，但麻州女子克莉絲汀·威爾遜(Christine Wilson)卻在10周內兩度刮出百萬元大獎，偏財運好得令人難以置信。

麻州獎券發行單位2日指出，家住波士頓南邊40哩艾妥波羅(Attleborough)的威爾遜中獎當天就領走了第二筆百萬元大獎。

威爾遜是1日在曼斯菲爾德(Mansfield)一家便利商店Family Food Mart買了一張10元的百倍現金刮刮樂彩券，刮中百萬大獎，賣出這張獎券的商店也獲得1萬元紅利。

2月23日，威爾遜才以50元代價，刮中「終身百萬」獎，獲得百萬元，沒想到才過了兩個多月，她再度中大獎。

「終身百萬」獎(Lifetime Millions)是2月6日才新推出的彩券，中獎者可在一生內分次領足100萬元，不過據獎券發行單位透露，威爾遜選擇一次領走65萬元，落袋為安。

賣出那張幸運百萬獎券的Dubs's Discount Liquors酒類專賣店也獲頒1萬元獎金。

威爾遜表示她打算用第一筆獎金買輛新的休旅車，而且說到做到，在第二次中獎之前，就換了新車。至於第二筆獎金，她說要先存起來。

百倍現金刮刮樂頭獎400萬元，中獎機率為537萬6000分之一；二獎100萬元，中獎機率為161萬2800分之一；總中獎率是3.47分之一。終身百萬獎券中獎機率是840萬分之一，總中獎率4.10分之一。

今年2月23日，威爾遜才剛刮中「終身百萬」獎券，獲得百萬元頭彩。(美聯社)
今年2月23日，威爾遜才剛刮中「終身百萬」獎券，獲得百萬元頭彩。(美聯社)

麻州 休旅 波士頓

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