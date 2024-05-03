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注射過量致命胰島素 17名患者死亡 賓州殺人護士被判終身監禁

編譯周芳苑／綜合報導
賓州41歲護士普萊斯迪因為對十餘名患者注射足以致命劑量的胰島素，而被判處終身監禁。(美聯社)
賓州41歲護士普萊斯迪因為對十餘名患者注射足以致命劑量的胰島素，而被判處終身監禁。(美聯社)

涉嫌為好幾名患者注射足以致命劑量的胰島素，而被控三項謀殺和多項其它罪名的賓州41歲護士普萊斯迪(Heather Pressdee)，2日在法庭上認罪，並被判處終身監禁。

宣判聽證會是在位於匹茲堡以北約30哩的巴特勒(Butler)舉行，普萊斯迪除了一連被判三個無期徒刑外，另被判處380至760年有期徒刑。檢察官指出，2020年至2023年間，普萊斯迪至少涉及四個郡的五所醫療機構內17名患者的死亡。被害者年齡從43歲到104歲不等。

官員稱，好幾個人希望提供受害者影響聲明，因此，認罪聽證會預計將持續到3日。

當局稱，同事們經常質疑普萊斯迪的所作所為，並表示她常對病人表現出輕蔑態度，並在言辭上貶損他們。

普萊斯迪先是被控於2023年5月間殺害兩名療養院病人並打傷第三名病人，經進一步調查後，當局對她提出三項謀殺和19項殺人未遂指控。在2月的聽證會上，普萊斯迪與律師爭執、表示她想認罪。

檢察官指控普雷斯迪為患者注射過量胰島素，部分患者罹患糖尿病、但有些並沒有；普雷斯迪通常在上夜班時為患者注射胰島素，那段時間人員較少、急診患者也不會立即住院。

普雷斯迪去年初首度遭到指控後不久，護士執照即被吊銷。

根據法庭文件，普雷斯迪2022年4月至2023年5月間向她的母親發送簡訊，提及她對多名患者和同事不滿，也談到想要傷害他們，她有時在餐廳和其他地方遇到人時也會提出類似的抱怨。

檢察官在法庭文件中表示，普雷斯迪曾因在多所機構虐待患者和工作人員而受到紀律處分，導致辭職或被解雇。從2018年開始，普雷斯迪在賓州西部多所療養院和相關機構工作過。

賓州 療養院 北約

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