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欲賣情資予俄 國安局幹員遭判22年

編譯俞仲慈／綜合報導
戴克被判刑後，科州聯邦檢察官芬內根(左)對媒體發表談話。(美聯社)
戴克被判刑後，科州聯邦檢察官芬內根(左)對媒體發表談話。(美聯社)

國家安全局(NSA)一名前幹員因出售機密情資給偽裝成俄羅斯間諜的聯邦調查局(FBI)探員，遭到檢方指控，29日被丹佛法院判處22年重刑。

根據美聯社報導，聯邦地區法官摩爾(Raymond Moore)坦承，原本有意對被告、現年32歲的戴克(Jareh Sebastian Dalke)判處更長的刑期，但經過深思熟慮後，決定判處262個月徒刑。

摩爾認為被告當初進入NSA任職，早有出賣國安機密的企圖：「實在膽大妄為，非常無恥，在我看來是故意為之的背叛，而且是幾近叛國行為。」

戴克對於自己的犯行深感「悔恨與羞愧」，否認出賣情資是出於意識形態，也非為了賺錢並當庭表示，自己罹患創傷症候群、躁鬱症和強迫症，希望法官網開一面。

被告律師克勞特(David Kraut)也指被告有創傷性腦傷，曾四次試圖自殺，加上童年目睹家暴與藥物濫用，飽受創傷折磨，請求從輕量刑，判處14年徒刑，而且被告意圖出售的情資並未落入敵人手中，去年秋天也和檢方達成認罪協議。

根據法庭文件顯示，退伍軍人出身的戴克在NSA任職，年薪約8萬5000元，不料任職一個月後，即向佯裝俄羅斯間諜的FBI探員表示，因背負23萬7000元債務，有意出售情資給俄方。

根據認罪協議顯示，戴克先將部分情資摘錄洩漏給FBI探員，獲得1萬6499元加密貨幣的報酬，然後開口要求8萬5000元出售其他情資。

於是FBI探員將計就計，指示戴克在2022年9月28日前往丹佛市區的車站，透過安全數位連線傳送機密文件，等到文件傳送完畢，隨即將戴克逮捕。

FBI探員米查萊克(Mark Michalek)表示，戴克深知出售機密情資的後果：「他知道這些情資外洩，將給美國國安帶來非常嚴重的危險。」

FBI 間諜 俄羅斯

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