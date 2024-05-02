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FDA：更多乳製品禽流感檢測安全

記者張聲肇／綜合報導
食藥局表示巴斯德消毒法使禽流感病毒停止活動，檢測更多乳製品顯示安全可食。(美聯社）
食藥局表示巴斯德消毒法使禽流感病毒停止活動，檢測更多乳製品顯示安全可食。(美聯社）

食品與藥物管理局(FDA)1日發表檢測酸乳酪(sour cream)和茅屋起司(cottage cheese，又稱荷蘭乳酪)等產品的結果，表示巴斯德消毒法使禽流感病毒停止活動，製程合法的乳製品安全可食。

這是繼上周公布測試受禽流感影響的農場所產牛奶和嬰兒奶粉等產品後，得出同樣結論的第二篇報告。

農業部指出，3月底以來，九州36個牧場的牛群受禽流感病毒感染。食藥局總共檢測了市面上零售的297個乳製品樣品，1日的報告是其中201個樣品的檢測結果。

食藥局食品安全與應用營養中心代理主任普瑞特(Donald Prater)說，檢測結果總的來說「相當好」。他和疾病防治中心及農業部官員一起舉行線上記者會。

他說，「我們大概還要再多測試幾樣產品，就能確定全國採樣都檢測到，」也能有更確定的檢測結果。

疾病防治中心官員達斯卡拉奇斯(Demetre Daskalakis)說，迄今總共檢測了25人，除一人確診感染H5N1病毒株，再也沒有新的病例。

確診者的唯一症狀是紅眼症(conjunctivitis，又稱結膜炎)。從染上病毒患者身上取出的病毒樣本，用三種常用的對抗感冒病毒的藥治療都有效。

這三種藥是羅克藥廠的克流感(Tamiflu )，葛蘭素史克製藥公司的瑞樂沙( Relenza)和BioCryst製藥廠的 Rapivab流感病毒神經氨酸酶。後兩者是學名藥。

檢測 流感 疾病防治中心

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