120起龍捲風襲擊 4州5死 千戶停電

奧克拉荷馬州一居民以手機拍下龍捲風排山倒海而來的震撼畫面。(路透)

位於中部的奧克拉荷馬州 、堪薩斯和內布拉斯加及南部的德州，在兩天內發生120場龍捲風 ，造成至少五人死亡，包括一名4月大嬰兒在內，同時有上千戶停電，災區滿目瘡痍，災情慘重。

據美聯社報導，27日深夜龍捲風襲擊奧克拉荷馬州人口約5000人的硫磺鎮(Sulphur)，摧毀多棟建築屋頂、外牆、與門窗，強大的威力還吹倒汽車和巴士，方圓15個街區的房屋屋頂幾乎都難逃一劫。

奧州州長史迪特(Kevin Stitt)視察災區後表示：「簡直不敢相信(龍捲風)帶來的破壞，鎮上所有店家幾乎全毀。」

硫磺鎮一家酒吧發現一名罹難者，身分尚待確認，艾達鎮(Ada)居民古德曼(Carolyn Goodman)趕赴硫磺鎮，因為龍捲風襲擊前，她的女性親友就在酒吧裡，她說：「酒吧毀了，我知道可能再也找不到她，但是我還是希望她能夠倖存。」

根據奧州緊急管理廳(Department of Emergency Management)統計，該州通報100人受傷，其中有人明顯被碎片割傷或擊中或因為跌倒受傷。

鎮民特魯塞(Kelly Trussel)看到家園被夷為平地，難過表示：「完全就是一場災難，要如何重建？真是太瘋狂了，就算想要幫忙，但是要從哪裡開始？」

根據統計，奧州馬瑞亞塔(Marietta)35號州際公路有一人死亡；位於硫磺鎮以北的霍登維爾鎮(Holdenville)也因為龍捲風襲擊有兩人死亡，州長史迪特已於28日宣布該州12郡進入緊急狀態。

根據報導，由於氣候惡劣，自26日以來中部地區發生多起龍捲風，雖然奧州災情最為慘重，但根據國家氣象局(National Weather Service)表示，罕見的強大龍捲風出現在內布拉斯加州 道格拉斯郡(Douglas County)，規模達EF-2和EF-3。