淫魔案重審 MeToo支持者抗爭到底

前電影業大亨溫斯坦的性侵判決，遭紐約終審法院裁決發回重審，讓許多被害人深感挫折，不過#MeToo支持者誓言將繼續追究溫斯坦的罪行。(美聯社)

前電影業大亨溫斯坦(Harvey Weinstein)的性侵判決，遭紐約終審法院裁決發回重審，讓許多被害人深感挫折，不過#MeToo支持者誓言將繼續追究溫斯坦的罪行。

據美聯社報導，#MeToo運動發起人柏克(Tarana Burke)獲悉後，公開表示#MeToo運動的影響遠超法院判決，伯克直言：「十年前，我們根本無法將溫斯坦這種電影大亨送上法庭。」

1991年出席聯邦最高法院聽證會，出言反駁大法官 湯馬斯(Clarence Thomas)一戰成名的安妮塔·希爾(Anita Hill)多年來成為反性侵運動代言人，25日她透過電郵件表示：「我希望對於紐約終審法院裁決深感悲傷的人可以知道，相較於反性暴力運動取得的豐碩成果，沒有任何法律制裁足以相比。」並重申其立場：「運動會持續推廣，透過證詞讓世人知道真相，讓我們的社會文化因而改變。」

72歲的溫斯坦涉嫌性侵女星傑西卡‧曼恩(Jessica Mann)與製片助理咪咪‧哈理以(Mimi Haleyi)，被判有罪後，原本在紐約監獄 服23年刑期。

曾遭到溫斯坦毒手的原告鄧寧(Dawn Dunning)透過#MeToo運動律師卡茨(Debra Katz)向美聯社表示：「此案花了我兩年時間，我每天飽受折磨，必須忍受面對溫斯坦的恐懼，但我願意重來一次嗎？我還是願意。」

卡茨坦承因法律技術問題，被害人的證詞被宣告無效，但仍呼籲被害人不可因一時挫折而退縮，認為法律終會為被害人主持正義；她說：「被害人的勇氣超越此案，大家不斷挺身而出，支持其他性侵受害者出面舉報，我真心相信已經沒有回頭路。」

2017年出面指控溫斯坦的女演員羅森鮑姆(Erika Rosenbaum)也認同此一觀點並強調：「#MeToo很大程度改變我們的文化，儘管遭遇挫折與挑戰但還是會發展下去。」