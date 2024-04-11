我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

凱特勇敢抗癌受歡迎度竄升第一 專家曝哈利「懷念與她的友情」

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

41秒開96槍 芝加哥警察擊斃非裔青年影片公布 引起爭議

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥警察問責民事辦公室9日公布3月21日警方攔停非裔青年瑞德過程的影片。(影片截圖)
芝加哥警察問責民事辦公室9日公布3月21日警方攔停非裔青年瑞德過程的影片。(影片截圖)

芝加哥警察問責民事辦公室(The Chicago Civilian Office of Police Accountability ，COPA)9日公布3月21日警方攔停非裔青年瑞德(Dexter Reed，26歲)時，瑞德先朝警開槍，隨後警方反擊，在41秒內向瑞德連開96槍致死的監視影片，引發各界高度關注。

這起事件發生在芝西區治安欠佳的加菲爾德公園(Garfield Park)，家屬律師質疑死者是否先開槍，警界則指案情並非視頻內容那麼簡單，COPA是在火上澆油。

3月21日，芝加哥警察在西區3800 W. Ferdinand St. 附近，以瑞德未繫安全帶為由將瑞德攔下。由警方隨身攝影機拍下的影片顯示，瑞德搖下半截車窗說，「我什麼都沒做」，隨即搖上車窗，無視警察多次發出搖下車窗、打開車門的要求。

警察試圖打開車門未果後突然後退，隨後槍響，一名警察手腕中彈，現場趕到的其他四名警察在41秒內對瑞德開了96槍還擊，其中三名警察用光子彈還換了彈匣，一名警察在瑞德倒地後繼續朝其開槍。

芝加哥警察問責民事辦公室公布該事件影片同時，並提出以下兩大質疑：

1，「未繫安全帶」攔停：COPA負責人柯爾斯滕(Andrea Kersten)表示，瑞德駕駛的汽車是深色玻璃，警方如何能看到瑞德當時沒有繫安全帶？

2，「警方過度使用致命武力」：柯爾斯滕表示，COPA嚴重質疑警方在該事件過度使用武力，特別是瑞德走出汽車、手中已無武器的情況下仍遭四名警察繼續開槍射擊，其中一名警察在瑞德倒地後還開了三槍。

COPA聲明要求涉案四名警察被解職，並承擔責任。

瑞德的母親班克斯(Nicole Banks)說，兒子三天前剛買了車，還說要載她出去逛逛；她表示，瑞德是一個愛打籃球的好孩子。

芝加哥太陽報報導，瑞德是莫頓學院(Morton College)的籃球隊主力，已從該校畢業。

報導還提到，瑞德前科累景，包括商店盜竊、在公共場所攜帶子彈上膛的槍枝等。

去年4月20日，他在芝市密西根大道的Saks Fifth Avenue商店企圖盜竊一件950元的T恤衫後被捕，遭警提控行為不檢，不過案件後來被撤銷。去年7月13日，他在聯合中心外的露天音樂節上因攜帶上膛的槍枝被捕，他沒有隱蔽持槍證(CCL)而被控罪，在上月21日發生致命槍擊案前，瑞德仍在等待法庭宣判。

芝加哥 非裔 槍擊

上一則

搭客運渡輪 通勤、外出新選擇

下一則

承認做偽證 川普集團前財務長判刑5個月 將第2度入獄
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議

41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議
美中海外青年文化大使協會新生培訓 接受報名

美中海外青年文化大使協會新生培訓 接受報名
芝中華會館 即日起至4/20發動台灣地震賑災募款

芝中華會館 即日起至4/20發動台灣地震賑災募款
在芝加哥吃日本燒肉店誰付錢？山本由伸：大谷想買單卻輸給職員

在芝加哥吃日本燒肉店誰付錢？山本由伸：大谷想買單卻輸給職員

熱門新聞

紐約市民在地震發生40分鐘後才收到警報。

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

2024-04-05 11:39
8日全美可看見日全食的地區和時間，從右上方的緬因州霍爾頓開始，一直到左下方的德州聖安東尼奧。(圖取自NASA)

1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年

2024-04-06 22:03
蟬的成年生命期僅占漫長一生的0.5%，其餘99.5%的時間都在地下度過。(路透)

221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴

2024-04-06 09:43
美國當地時間7日，西南航空一架波音737-800型客機起飛途中驚傳引擎上方遮罩自行解體的離譜事故，機艙人員發現後立即通報，原機第一時間折返丹佛國際機場後順利降落。圖為事故班機。(取自X)

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

2024-04-07 20:45
位於北卡州立大學的教學樓頗爾(Poe Hall)已因為有毒物超標而停止開放。(截取自谷歌地圖)

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

2024-04-04 15:11
李懷信在畢業證書上以中文簽名(左下角)。(費郡警局)

維州警院華裔院長中文簽署畢業證遭拒收 引發爭議

2024-04-04 11:37

超人氣

更多 >
遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊

遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊
馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變
41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議

41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議
馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了
公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵

公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵