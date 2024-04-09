正走紅男星家暴、騷擾前女友 判52周輔導

男星強納森梅傑斯(中)8日在量刑聽證會後離開法院。(路透)

正在走紅的男影星強納森梅傑斯(Jonathan Majors)去年因毆打和騷擾前女友賈巴里(Grace Jabbari)被判有罪，8日在曼哈頓 刑事法庭逃過牢獄之災，被判接受52周反家暴 計畫輔導，將在洛杉磯進行。

量刑聽證會上，賈巴里聲稱因梅傑斯而經歷極度的身體和情感痛苦，而地區檢察官辦公室8日要求判處梅傑斯一年家暴計畫輔導。

梅傑斯代表律師喬杜里(Priya Chaudhry)告訴法官加菲 (Michael Gaffey)，梅傑斯堅稱無罪，打算提出上訴。

梅傑斯去年12月因襲擊和騷擾指控(各屬輕罪和違規行為)被定罪，職業生涯陷困境。漫威 製片公司(Marvel Studios)和他畫清界線；探照燈製片公司(Searchlight Pictures)決定不發行由梅傑斯主演的電影「雜誌夢」(Magazine Dreams )，片中角色是憤怒並服用類固醇的健美運動員。

判決後，2013年至2019年間與梅傑斯約會的兩名女性向媒體形容他控制欲強、具威脅性，聲稱被梅傑斯虐待，因他而與朋友隔離且職業發展受阻。但是，梅傑斯都否認。

賈巴里2021年在漫威電影片場認識梅傑斯，她擔任運動教練，梅傑斯參演。

兩人一起住在倫敦和紐約，去年3月某個清晨， 他們在租用的越野車內起爭執。賈里巴說，她看到男友手機有另一女人的簡訊便搶走手機，梅傑斯試圖搶回，結果弄斷她一根手指。當天稍晚梅傑斯被捕。

梅傑斯去年底接受審判，希望無罪釋放，重振職業生涯。

被告律師喬杜里稱，賈巴里對車內爭執的描述全是謊言，梅傑斯才是受害者。

賈巴里去年10 月因梅傑斯反訴而被捕，被控襲擊和刑事惡作劇等輕罪。 曼哈頓地區檢察官辦公室拒絕審理，稱缺乏起訴依據。

賈巴里作證訴說，梅傑斯對她大喊大叫，有一次還扔蠟燭。

喬杜里稱，由於梅傑斯要求分手，賈巴里才扯謊指責梅傑斯。喬杜里總結時稱，賈巴里證詞充滿矛盾。