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印第安納波里斯周末夜不寧 7少年中槍

編譯徐薏茹／綜合31日電
印第安納波利斯市中心商場30日晚間發生槍擊案，至少七名12歲至17歲的青少年受傷，當時現場有大批人潮聚集。(路透)
印第安納波利斯市中心商場30日晚間發生槍擊案，至少七名12歲至17歲的青少年受傷，當時現場有大批人潮聚集。(路透)

印州印第安納波利斯市(Indianapolis)市中心3月30日晚間發生槍擊案，至少七名12歲至17歲的青少年受傷，當時現場有大批人潮聚集。

印第安納波利斯大都會警察局稱，當地時間晚上11時30分左右，員警在巡邏時聽見圓圈購物中心(Circle Centre Mall)附近傳來數聲槍響。

警方趕到現場發現一大群青少年，包括六名遭受槍擊的青少年傷患。

副局長譚雅·泰瑞(Tanya Terry)31日上午向記者表示，所有受傷的青少年都被送往當地醫院，第七名傷者也在稍後自行抵達醫院；所有受害者皆處於穩定情況。

槍擊發生的原因及開槍的人數尚待釐清，根據警方消息，截至31日上午無嫌犯被拘留。

警方認為此案涉及多把槍枝，目前正在調查案發現場。

泰瑞表示：「今晚有這麼多年輕人成為槍枝暴力的受害者，這讓我們極度擔憂，我們再度面臨年輕人以槍枝暴力解決衝突的情況，這必須停止。」

警方未提供該集會種類的資訊，但泰瑞說明，警方注意到晚間有一大群青少年在市中心活動。

這是印第安納波利斯連續第三個周末發生大規模槍擊事件，促使警方派出更多警力在市中心巡邏。

上周末一家酒吧外發生槍擊案，造成一人死亡五人受傷，傷者包括一名非值勤中的警察；再前一個周末，洪波村(Broad Ripple)社區一家夜店發生槍擊案，造成一死五傷。

副局長泰瑞補充，30日有超過25名員警在該地區巡邏，以防止這類活動發生。

泰瑞在記者會上表示：「我們一直試圖防止類似的事情，市中心指揮官伯頓(Burton)已經改變資源，並管理資源，試圖在這些青少年群眾開始之前處理他們的問題，讓警員早點到場解決問題並掌控情況。我們所有的資源都將用於預防這類犯罪。」

泰瑞表示家長需更加努力掌握孩子行蹤，以免發生這類事件。

槍擊 大都會

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