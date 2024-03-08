德州小學槍擊案延後攻堅 調查報告稱警方無疏失 家長怒離席

遇害者家屬不滿烏瓦德市府調查報告認定警方並無過失，離席抗議。(美聯社)

兩年前的德州 烏瓦德(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)校園槍擊 案，導致19名學生及2名教師喪生。烏瓦德市府主管7日公布調查報告認定警方並無過失，還為員警遲未攻堅提出辯護，引起受害者家屬震怒。

2022年5月24日，羅布小學發生槍擊案，做案槍手僅為一名青少年，多達376名警察趕抵現場，卻等了77分鐘才攻堅，引起輿論強烈抨擊。

烏瓦德市府下令對槍擊案調查，7日公布調查報告時，多位受害者家屬聽到警察被描述成「迅速行動」、「處理得當」時，從會議途中憤而離席。先前德州政府及聯邦機關的調查報告，都對烏瓦德警察局從上到下提出嚴厲批判。

羅布小學發生槍擊案，作案槍手只是一名青少年，多達376名警察趕抵現場，卻等了77分鐘才攻堅，引起輿論強烈抨擊。(路透)

烏瓦德市府調查人員在報告裡責怪家長在槍擊案發當天趕到學校，導致警方行動受阻礙。多名受害學生家屬聞後高聲抗議，隨即憤怒離席。

根據報案紀錄，槍擊案發生時，有學生躲在教室裡打911電話報案，懇求警方前來救援，但員警卻拖了一個多小時才進入教室。

女兒在羅布小學槍擊案中遇害的家長金柏莉‧馬塔-魯比歐(Kimberly Mata-Rubio)在調查報告發表結束後對報告人說：「你說警方是出於善意。那能叫善意嗎？他們在外面待了77分鐘。」另一名居民則從觀察席高喊：「懦夫！」

另一方面，由烏瓦德市議會聘請的奧斯汀(Austin)私家偵探普拉度(Jesse Prado)也向議會提交調查報告。曾任職警探的普拉度說，地方政府、州政府及聯邦機關在羅布小學槍擊事件都有疏失，包括溝通問題、如何面對現行槍擊犯訓練不足、缺乏裝備、攻堅教室時機耽誤等。

普拉度說，當天一直都有溝通不良的問題，現場員警不知道上級有何規畫，也不知道上級公布了哪些發言；如果員警配有防彈盾(ballistic shield)，其實就能破門而入。