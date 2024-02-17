堪薩斯城槍案／NFL球星凱爾西跟進女友泰勒絲 捐款10萬元

酋長球星凱爾西、歌手泰勒絲情侶檔。（路透）

NFL酋長隊日前舉行超級盃 封王遊行時爆發槍擊 ，造成1死22傷，酋長球星凱爾西響應女友、美國流行樂壇巨星泰勒絲 （Taylor Swift）義舉，同樣捐出10萬美元給倖存者。

法新社報導，職業美式足球（NFL）堪薩斯市酋長11日在拉斯維加斯舉行的年度冠軍賽「超級盃」擊敗舊金山49人，14日在堪薩斯市舉行封王遊行時卻爆發槍擊事件，造成43歲知名女DJ羅培茲－嘉爾萬（Elizabeth Lopez-Galvan）不幸喪命，另有22人受傷，傷者包括一對來自雷耶斯家（the Reyes）的姊妹。

凱爾西（Travis Kelce）公關團隊向美國國家廣播公司（NBC）證實，凱爾西的87 & Running基金會在募款網站GoFundMe捐了兩筆各為5萬美元的款項，用以支持雷耶斯一家。

前一天，凱爾西的女友、歌手泰勒絲已早一步捐了10萬美元給羅培茲－嘉爾萬的家人。

泰勒絲先捐一筆5萬美元款項，並在網頁上留言：「為您失去親人的哀痛致上我最深切的悼念和慰問。愛您，泰勒絲。」 幾分鐘後，又有一筆金額相同的款項捐出。

警方表示，14日的槍擊事件是一起「糾紛」而起，被拘留的人當中包括兩名青少年。

14日下午槍響傳出時，多達100萬名球迷正興高采烈地參與酋長封王遊行活動。

酋長擊敗49人，成功於5個球季內3度拿下超級盃冠軍。

泰勒絲正在和凱爾西交往，整個球季常看到她在比賽現場為男友加油，超級盃當天也不例外。