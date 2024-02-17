我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融詐欺案想贏上訴？川普得訴諸「沒有被害人」

黑心司機勒索「洪荒之力」傅園慧 官方重罰3萬元人民幣

堪薩斯城槍案／NFL球星凱爾西跟進女友泰勒絲 捐款10萬元

中央社／紐約17日綜合外電報導
酋長球星凱爾西、歌手泰勒絲情侶檔。（路透）
酋長球星凱爾西、歌手泰勒絲情侶檔。（路透）

NFL酋長隊日前舉行超級盃封王遊行時爆發槍擊，造成1死22傷，酋長球星凱爾西響應女友、美國流行樂壇巨星泰勒絲（Taylor Swift）義舉，同樣捐出10萬美元給倖存者。

法新社報導，職業美式足球（NFL）堪薩斯市酋長11日在拉斯維加斯舉行的年度冠軍賽「超級盃」擊敗舊金山49人，14日在堪薩斯市舉行封王遊行時卻爆發槍擊事件，造成43歲知名女DJ羅培茲－嘉爾萬（Elizabeth Lopez-Galvan）不幸喪命，另有22人受傷，傷者包括一對來自雷耶斯家（the Reyes）的姊妹。

凱爾西（Travis Kelce）公關團隊向美國國家廣播公司（NBC）證實，凱爾西的87 & Running基金會在募款網站GoFundMe捐了兩筆各為5萬美元的款項，用以支持雷耶斯一家。

前一天，凱爾西的女友、歌手泰勒絲已早一步捐了10萬美元給羅培茲－嘉爾萬的家人。

泰勒絲先捐一筆5萬美元款項，並在網頁上留言：「為您失去親人的哀痛致上我最深切的悼念和慰問。愛您，泰勒絲。」 幾分鐘後，又有一筆金額相同的款項捐出。

警方表示，14日的槍擊事件是一起「糾紛」而起，被拘留的人當中包括兩名青少年。

14日下午槍響傳出時，多達100萬名球迷正興高采烈地參與酋長封王遊行活動。

酋長擊敗49人，成功於5個球季內3度拿下超級盃冠軍。

泰勒絲正在和凱爾西交往，整個球季常看到她在比賽現場為男友加油，超級盃當天也不例外。

泰勒絲 超級盃 槍擊

上一則

最長壽總統 99歲卡特安寧療護滿1年 每天看棒球比賽

下一則

拜登對手少一位…民主黨籍曼欽表態不獨立參選2024
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

變形金剛首代女主角大變形 整過頭像性愛娃娃

變形金剛首代女主角大變形 整過頭像性愛娃娃
酋長封王遊行變調 改變形式呼聲起 泰勒絲捐10萬

酋長封王遊行變調 改變形式呼聲起 泰勒絲捐10萬
泰勒絲巡演墨爾本開唱 熱潮席捲澳洲

泰勒絲巡演墨爾本開唱 熱潮席捲澳洲
泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

熱門新聞

福茂集團董事長兼執行長趙安吉。(家人提供)

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

2024-02-12 16:20
位於華府的國稅局大樓。(美聯社)

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

2024-02-15 11:15
美國一名孕婦，發現老公竟下藥想讓自己流產，且次數多達7次。示意圖／ingimage

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

2024-02-12 13:15
日光節約時間存廢問題，過去幾年引起熱烈討論，其中一派主張取消日光節約時間，另一派則贊成永久實施日光節約時間。（美聯社）

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

2024-02-16 11:51
前總統川普。（路透）

美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民

2024-02-11 12:34
加州幾個大城市的房產稅傲視全美。(本報檔案照)

50大城房產稅比一比：舊金山最貴 這城市跌最多

2024-02-13 11:02

超人氣

更多 >
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后