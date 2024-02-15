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超級盃封王遊行爆槍響 拜登促禁用突擊武器

中央社／華盛頓15日電
拜登總統。（美聯社）
拜登總統。（美聯社）

拜登總統今天呼籲美國人支持他的立場，要求國會禁用突擊武器，稱堪薩斯市超級盃封王遊行發生的致命槍擊案，「深深刺痛」美國人的靈魂。

法新社報導，拜登在白宮聲明中說：「今天的事件應讓我們受到激勵、感到震驚與羞愧，促使我們採取行動。」

他呼籲美國人讓國會聽見他們的聲音，「這樣我們最終才會採取行動禁用突擊武器，限制大容量彈匣、加強背景檢查，讓槍枝無從落入無權擁有或處理的人手中」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，副總統賀錦麗（Kamala Harris）也呼籲國會成員通過「合理的槍枝安全法」。

賀錦麗在登上空軍二號（Air Force 2）飛往德國出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）前告訴記者：「實際情況是，如果包括國會在內的立法機構成員，能有勇氣依據合理的槍枝安全法採取行動，很多這類事件就可以避免。」賀錦麗又說，她替受到槍擊案波及的受害者祈禱。

2023年9月，拜登設立史上第一個白宮槍枝暴力預防辦公室（White House Office of Gun Violence Prevention），並責成副總統賀錦麗予以監督。

賀錦麗 拜登 白宮

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