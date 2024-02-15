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華府警匪對峙 現場槍響不斷3警中彈

特派員黃惠玲／綜合報導
華府14日上午發生一起槍擊案，三名警察中槍送醫，截至下午5時，嫌犯仍與警察對峙。(美聯社)
華府14日上午發生一起槍擊案，三名警察中槍送醫，截至下午5時，嫌犯仍與警察對峙。(美聯社)

華府警方表示，14日上午有三名警察在緝捕嫌時中槍受傷，截至當地時間下午5時，槍手仍躲在華府東南區一棟住宅內。警方稱，嫌犯躲在漢納廣場(Hanna Place)的住宅內，並持續對外開槍。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)說，拜登總統祈禱受傷的警察能夠完全康復；他也提到，「這起槍擊案再次痛心地提醒我們，槍枝暴力正在給家庭、社會，甚至我們的國家造成巨大損失」。

華府警局14日下午舉行說明會，局長史密斯(Pamela Smith)說，當天早上7時30分左右，警方試圖執行逮捕令時發生了槍擊事件，直到下午槍手仍將自己封鎖在房屋內拒絕現身。

當被問及警方要繼續等待多久才會採取行動逮捕槍手時，史密斯說，為了逮捕嫌犯，需要多久就等多久，「只要能抓到槍手就行」。

這起槍擊事件讓華府警方出動大批警力，並關閉了附近的幾條街道，迫使鄰近學校停課。

史密斯說，警察是代表「人道救援組織」(Humane Rescue Alliance)，前往該地點執行一項虐待動物指控的逮捕令，未料警察一抵達現場，嫌犯就向他們開槍。

史密斯說，「我們的警員試圖跟房屋內的嫌犯聯繫，以便執行逮捕令，但對方拒絕出來，當警察試圖進入屋內時，嫌犯就向警察開槍」。

三名中槍的警察迅速被送往當地醫院，目前沒有生命危險；史密斯說，還有第四名警察受到輕傷，並在現場接受了治療。

史密斯說，嫌犯似乎獨自一人在家中，警方談判人員正在與槍手「不斷溝通」。

根據當地媒體WTOP報導，從警察一早抵達該住宅，到下午5時，當地仍不時傳出槍響。警方表示，他們目前不能確認開槍者就是他們試圖逮捕的虐待動物人士。

華府市長包瑟已經到醫院慰問了受傷警察。

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