川普才被禁列選票 科州最高法院大樓遭男子闖入開槍

丹佛警方確認，槍手是44歲的奧爾森。(取取丹佛市警局X平台)

隨著多個州都在提出禁止前總統川普 出現在2024年總統大選初選選票上的法律行動，引爆緊張情緒；兩周前科羅拉多州 法官才投票禁止列名科州選票，2日凌晨發生一名男子闖入最科州最高法院大樓，用槍指著一名警衛，向大樓內開槍，男子隨後遭逮捕，司法大樓雖遭破壞，但無人員傷亡；而下令不讓川普登上緬因州 初選選票的緬因州州務卿貝洛斯(Shenna Bellows)，稍早也成為「假報警」目標。

據紐約時報報導，科州最高法院法官自從投票禁止川普登上選票後，就不斷收到死亡威脅，但科羅拉多州當局表示，2日凌晨這起槍擊案與這些威脅無關，全案仍在調查中。

科羅拉多州警在新聞稿中表示，在科州司法大樓開槍的涉案男子，在午夜零時過後不久，在司法大樓附近捲入一起車禍，並曾用手槍指著另一名涉事司機；這名男子隨後逃逸。警方相信同一男子，就是進入司法大樓犯案的同一人。

丹佛(Denve)警方確認，槍手是44歲的奧爾森(Brandon Olsen)，他朝司法大樓一扇窗戶開槍後，闖入大樓，用槍指著一名未攜帶武器的保安，索要保安的鑰匙；當局指出，槍手隨後前往七樓，然後在大樓內了幾槍，並在樓梯間縱火，而後逃逸。

丹佛警察和科羅拉多州警察獲報，立即包圍司法大樓；當局指出，奧爾森隨後在凌晨3點打911自首。

警方表示，奧爾森因1997年涉嫌搶劫、入室盜竊和縱火罪而有被拘留前科，最終指控將由丹佛地方檢察官辦公室決定。

另一方面，緬因州州務卿貝洛斯(Shenna Bellows)在28日下令禁止川普名列選票，29日警方就開始接到針對州務卿貝洛斯的惡作劇「假報警」電話。

緬因州州警表示，電話中一名男子聲稱闖入貝洛斯位於奧古斯塔(Augusta)郊區曼徹斯特(Manchester)的家中；但州警搜查後並沒有發現任何可疑之處；當局聲稱，貝洛斯當時並不在家。

州警聲明指出，目前正針對該事件進行調查中，當局正「與我們的執法夥伴合作，關注任何可能的地點」；目前尚未有人因此被逮捕。