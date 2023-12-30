賭城一男弒母奪車躲警追捕 槍殺無辜育有7子司機 最終死在車內

有七個幼兒的39歲男子洛佩茲(後左)躲避槍手卻被打死。圖為洛佩茲生前的全家福照片。(美聯社)

拉斯維加斯一名男子在聖誕節 兩天後開槍打死自己母親，還偷走一輛警車，遭警方飛車追逐，並以槍脅持幾位旁觀者，最後開槍打死其中一名育有七名年幼子女的父親；嫌犯在追捕過程中死亡。

警方稱，遭槍殺的受害者是39歲的洛佩茲(Jerry Lopez)，是育有七個孩子的已婚男子，子女年齡介於3歲到11歲。

洛佩茲遺孀接受媒體訪問時說，她的丈夫凌晨4時左右剛出門上班，遇害地點距離他們家僅幾分鐘路程。

警方表示，這一連串致命罪行始於27日黎明前，嫌犯在拉斯維加斯東南方兒時住家附近槍殺自己母親，警察獲報趕到現場時，也遭到槍擊 而被迫躲避，自我防衛。

就在警方走避時，嫌犯偷走一輛無人乘坐的巡邏車，朝賭城 西南邊緣逃逸。

嫌犯在命案現場以西約8哩處拋棄巡邏車，劫持兩名路人，之後就遇到洛佩茲。

洛佩茲太太說，她的丈夫為了讓路給追捕嫌犯的警車而將自己駕駛的貨車停在路邊。

嫌犯趁機走近停在路邊的貨車，開槍射殺洛佩茲，然後將死者屍體拖出車外，隨即開著這輛搶來的貨車離去。警方追趕而至，朝貨車開了數槍，終於讓車輛停下。

警方發言人馬丁內斯隊長(Joshua Martinez)表示，SWAT特警隨後上前查看，發現嫌犯已死在車內；警方表示追捕過程中至少向嫌犯射擊兩次，但未透露嫌犯是否為警方所擊斃。

當局尚未確認嫌犯身分及殺人動機，未來數日內將召開記者會說明細節。

洛佩茲太太說，她和孩子們正努力試圖釐清這場毫無意義的悲劇。

洛佩茲夫婦結婚13年，2017年以來共收養12名孩子。其中6個孩子回到親生父母身邊，再加上11歲的親生兒子，目前共撫養5男2女。

洛佩茲太太說，先生是了不起的父親，對家庭無私奉獻。