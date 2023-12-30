FBI統計：疫情過後 2023年凶殺案減少 底特律創60年多來最低紀錄

紐約被川普稱為「犯罪之都」，但今年凶殺案及槍擊案都大幅減少。(美聯社)

聯邦調查局(FBI )統計顯示，疫情 期間美國各地凶殺案數量暴增，2023年則明顯減少。底特律凶殺案為1960年代以來最低紀錄，今年費城凶殺案數量比去年降低20%，洛杉磯槍擊 受害者今年較兩年前少了大約200人。

疫情期間，2020年5月明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察以膝蓋跪壓頸部致死，全美各地出現抗議警察暴力示威遊行。紐約時報29日報導，2020年是美國史上凶殺案數量增加幅度最大的年份，根據FBI最新統計及獨立犯罪學者、研究人員分析，2023年可望成為美國凶殺案數量減少幅度最大的年份之一。

FBI追蹤的暴力犯罪及金融犯罪九大項目當中，2023年前三季唯一出現上升趨勢的只有汽車竊案。

報導指出，商店遭遇打砸搶案例在社群網站廣為流傳，一般民眾認為大都會市中心區治安失控，與犯罪下降的統計結果形成反差。然而，某些項目的犯罪案件如今雖比疫情之前還高，但全國整體犯罪案件則數量減少，包括經常被政治人物點名舉例的幾個城市，芝加哥、紐約市凶殺案各減少13%和11%，槍擊案則降低25%，前總統川普今年在選舉造勢場合的演說裡，都把這兩個城市描述為「犯罪之都」。

2020年與2021年凶殺案大量增加，犯罪學者將原因歸咎於疫情衝擊與示威抗議，而今年謀殺案減少的原因則是疫情逐漸被民眾淡忘。

犯罪分析師艾希爾(Jeff Asher)指出，凶殺案增加並不是因為某個社區或街道發生事情，而是與較大的全國因素有關，凶殺案減少也與全國因素有關，其中最主要影響便是疫情已經過去。