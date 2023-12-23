緬州男槍殺18人 警早知安全威脅

疑似患有精神疾病的緬因州男子卡德，10月25日持槍闖入一家保齡球館大開殺戒，造成18人死亡，民眾對於警方事前為何沒有依法沒收卡德槍枝，提出質疑。(美聯社)

據美聯社報導，緬因州 路易斯頓市警方針對今年10月間發生的大規模槍擊 案，22日提出新的影片證據，顯示早在案發前數周即已得知槍手卡德(Robert Card)是一項安全威脅，但因憂心引發危險而未採取行動。

據了解，薩加達霍克郡警長梅瑞(Joel Merry)上周公布的報告證實，早在案發前，警方已得知卡德心理狀況惡化，可能罹患思覺失調症(Schizophrenia)。

該影片率先由波特蘭新聞先驅報(Portland Press Herald)發布，記錄薩加達霍克郡(Sagadahoc County)警官史科菲爾德(Aaron Skolfield)和陸軍預備役上尉雷默(Jeremy Reamer)雙方的對話，當時史科爾菲爾德針對卡德可能的潛在威脅，進行調查。

雷默表示，卡德在服役期間住院後，拒絕接受治療，於是史科爾菲爾德提到可依該州黃旗法(yellow flag law)，沒收潛在危險人物的持槍，雷默雖然表示同意，但除非警方保證卡德不會危害執法人員安全，他說：「我自己就是一名警察，當然我不想讓你們受傷或做出任何會陷你們於不利處境的決定。」

至於第二段影片顯示，一名警官在卡德父親勞勃(Robert Card Sr.)家中試圖檢查卡德兄弟萊恩(Ryan)是否擁有槍枝，並詢問勞勃：「我知道萊恩有武器，我只是想確定一下，你知道情況嗎？」勞勃回覆說，最近並未和萊恩說話，警官則表示稍後再查。

在新發布的影片中，雷默表示，卡德的家人會負責將武器取走，史科菲爾德也表示，會聯繫卡德的兄弟確保所有武器都已被拿走，並聲稱卡德家族是「當地一大家族」，不希望警方搜查住家的消息傳開，也不要在警用無線電上討論。

但卡德還是在10月25日持槍闖入一家保齡球館大開殺戒，造成18人死亡，因此民眾對於警方為何沒有依法沒收卡德槍枝，提出質疑。