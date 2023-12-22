我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普拖延戰術勝利 推翻大選案 特檢促速審 最高院駁回

新冠致死暴增 密西西比死亡人數1周飆高133%

緬州男槍殺18人前 警早知安全威脅…卻「未採取行動」

編譯俞仲慈／綜合22日電
疑似患有精神疾病的緬因州男子卡德，10月25日持槍闖入一家保齡球館大開殺戒，造成18人死亡，民眾對於警方事前為何沒有依法沒收卡德槍枝，提出質疑。(美聯社)
疑似患有精神疾病的緬因州男子卡德，10月25日持槍闖入一家保齡球館大開殺戒，造成18人死亡，民眾對於警方事前為何沒有依法沒收卡德槍枝，提出質疑。(美聯社)

據美聯社報導，緬因州路易斯頓市警方針對今年10月間發生的大規模槍擊案，22日提出新的影片證據，顯示早在案發前數周即已得知槍手卡德(Robert Card)是一項安全威脅，但因憂心引發危險而未採取行動。

據了解，薩加達霍克郡警長梅瑞(Joel Merry)上周公布的報告證實，早在案發前，警方已得知卡德心理狀況惡化，可能罹患思覺失調症(Schizophrenia)。

該影片率先由波特蘭新聞先驅報(Portland Press Herald)發布，記錄薩加達霍克郡(Sagadahoc County)警官史科菲爾德(Aaron Skolfield)和陸軍預備役上尉雷默(Jeremy Reamer)雙方的對話，當時史科爾菲爾德針對卡德可能的潛在威脅，進行調查。

雷默表示，卡德在服役期間住院後，拒絕接受治療，於是史科爾菲爾德提到可依該州黃旗法(yellow flag law)，沒收潛在危險人物的持槍，雷默雖然表示同意，但除非警方保證卡德不會危害執法人員安全，他說：「我自己就是一名警察，當然我不想讓你們受傷或做出任何會陷你們於不利處境的決定」。

至於第二段影片顯示，一名警官在卡德父親勞勃(Robert Card Sr.)家中試圖檢查卡德兄弟萊恩(Ryan)是否擁有槍枝，並詢問勞勃：「我知道萊恩有武器，我只是想確定一下，你知道情況嗎？」勞勃回覆說，最近並未和萊恩說話，警官則表示稍後再查。

在新發布的影片中，雷默表示，卡德的家人會負責將武器取走，史科菲爾德也表示，會聯繫卡德的兄弟確保所有武器都已被拿走，並聲稱卡德家族是「當地一大家族」，不希望警方搜查住家的消息傳開，也不要在警用無線電上討論。

但卡德還是在10月25日持槍闖入一家保齡球館大開殺戒，造成18人死亡，因此民眾對於警方為何沒有依法沒收卡德槍枝，提出質疑。

緬因州 槍擊

上一則

2020年「跪壓」非裔致死 華州塔科馬3警被判定無罪

下一則

新冠致死暴增 密西西比死亡人數1周飆高133%
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

洛市議會 擬對仇恨傳單課刑責

洛市議會 擬對仇恨傳單課刑責
探望罹難者家屬…拜登偕夫人赴緬因：悲痛的不只你們

探望罹難者家屬…拜登偕夫人赴緬因：悲痛的不只你們
犯案前有預兆？槍手家人曾向警通報1狀況 仍未避免緬因州槍擊悲劇

犯案前有預兆？槍手家人曾向警通報1狀況 仍未避免緬因州槍擊悲劇
緬因州槍擊案發生前6周 國民兵就向警方提出警告

緬因州槍擊案發生前6周 國民兵就向警方提出警告

熱門新聞

一般美國民眾每月領取的社安金支票，金額則較收入排行榜1%高收入者領取金額遜色許多。路透

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

2023-12-21 12:03
亞利桑納州一棟民宅16日傍晚發生大火，造成家中4名孩童和1名未成年親戚全數身亡。(影片截圖)

亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

2023-12-19 22:16
iPhone用戶應隨時注意周遭環境的可疑人物，切莫透露手機密碼。(歐新社)

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

2023-12-20 12:23
聯邦調查局(FBI)統計，民眾遭遇「技術支援詐騙」損失金額在2017年為1500萬元，到了2022年增加至8億多元。（Pexels）

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

2023-12-15 10:06
禮卡詐騙在全美盛行，犯罪分子盜取禮卡盜刷金額。(截取自WWLP-22News YouTube)

「1空檔」把錢花光…紐約2華女盜4600張禮卡被捕

2023-12-15 13:02
險峻的中美洲叢林「達連隘口」位於哥倫比亞與巴拿馬之間，成為從美墨邊境非法入境美國的陸路必經之地。(美聯社)

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

2023-12-20 11:26

超人氣

更多 >
華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
哪個訂房網便宜 Booking、Agoda或Expedia？

哪個訂房網便宜 Booking、Agoda或Expedia？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳