賭城內華達大學槍手疑為副教授 因申請教職失敗行凶
賭城拉斯維加斯內華達大學(UNLV)6日驚傳槍手在校內開槍殺死3人，1人受傷搶救之中；經地方台「第八頻道即時新聞」(8 News Now)報導，槍手疑為一名商學副教授波利托(Anthony Polito)，他申請教授職，卻遭其他教職員工拒絕，故持手槍入校殺人，隨後與警方爆發槍戰而遭射殺。
每日郵報(Daily Mail)報導，波利托現年67歲，曾在東卡羅來納大學(East Carolina University)當副教授15年以上。
但「第八頻道即時新聞」報導，警方雖表示，曉得嫌犯的身分，但6日並未公布相關訊息，指他們還在等候嫌犯最近親的通知。
「第八頻道即時新聞」消息人士稱，嫌犯為60多歲白人男子，以前是大學教授，最近向拉斯維加斯內華達大學申請教職但見拒。他可能與一名校內人員有關係。
電視報導稱，波利托向UNLV申請教授一職，但遭到拒絕，於是6日上午帶一把手槍到校園，開槍打死3人，另1人重傷搶救之中；波利托再與警方槍戰，而被射殺。
刑警徹夜調查本案，目前正搜索波利托的住家。
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