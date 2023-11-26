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佛蒙特州3學生「戴著巴勒斯坦頭巾」遭槍擊 2人傷、1人仍在搶救

編譯盧思綸／即時報導
佛蒙特州三名巴勒斯坦裔男大生街頭遭槍擊，歹徒狠開四槍後徒步逃逸，當局尚未鎖定目標，不排除是仇恨犯罪。（取材自X平台）
佛蒙特州三名巴勒斯坦裔男大生街頭遭槍擊，歹徒狠開四槍後徒步逃逸，當局尚未鎖定目標，不排除是仇恨犯罪。（取材自X平台）

紐約時報報導，佛蒙特州三名巴勒斯坦裔男大生25日在街頭遭槍擊，歹徒狠開四槍後徒步逃逸，當局尚未鎖定目標，不排除是仇恨犯罪

佛蒙特伯靈頓（Burlington）25日晚間，三名20多歲男大生行經佛蒙特大學附近遭不明的白人男性開槍，其中兩人情況已穩定，另一人傷勢較嚴重。

受害大學生回憶事發經過，三人當時交談夾雜英語和阿拉伯語，且其中兩人遇襲時戴著巴勒斯坦頭巾。

伯靈頓警方26日表示正在確認和鎖定兇嫌，並補充除了受害人的巴勒斯坦裔特徵外，「沒有其他資訊指向行凶動機」。當地警局已聯繫聯邦當局調查是否為仇恨犯罪，另一方面也希望大眾不要相信非當事人言論妄加揣測。

受害者中兩人為美國公民，一人為合法住民，三人都曾在約旦河西岸念書，家屬呼籲當局朝仇恨犯罪偵辦。

美國-伊斯蘭關係協會（Council on American-Islamic Relations）透露，10月7日爆發以巴衝突以來，辦公室收到的反穆斯林或反阿拉伯案件節節攀升。

美國猶太組織「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）指出，相較去年同期，今年10月底增加大量和反猶太有關的騷擾、破壞公物與襲擊案件

巴勒斯坦 仇恨犯罪 猶太

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