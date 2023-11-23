俄亥俄沃爾瑪槍案 20歲槍手姓名曝光 疑因種族主義犯案
一名白人槍手日前在俄亥俄州一家沃爾瑪(Walmart)超市內開槍，造成4人受傷1人死亡。對此，聯邦調查局（FBI）22日表示，該槍手的行凶動機可能是受到極端種族主義驅使而犯案。
綜合消息，聯邦調查局發現，包括嫌犯日記在內的證據表明，此次槍擊事件可能部分受到種族暴力極端主義意識形態的驅使。
此前，目擊者告訴當地媒體，槍手是一名身材高䠷的年輕白人男子，身背美國陸軍背包。一名女子在社交媒體上流傳的一段影片中說：「我正在為感恩節採購東西，一名手持突擊步槍的男子從我身邊走過，然後開始射擊……我趕緊逃跑……他大概開了10槍……我能活下來真是幸運。」
沃爾瑪公司稍後發表聲明說，正在配合警方展開調查。聯邦調查局稱，20日晚上，俄亥俄州德頓市郊區的一家沃爾瑪超市發生槍擊事件，4名購物者受傷，包括兩名黑人女性、1名白人女性和1名白人男性。
警方稱，槍手是一名20歲的德頓市(Dayton)人，名叫本傑明·查爾斯·瓊斯(Benjamin Charles Jones)。事發當晚，槍手攜帶一把槍進入沃爾瑪，發射了數量不確定的子彈，致4人受傷後開槍自殺。
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