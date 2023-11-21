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白男持步槍掃射 俄亥俄州沃爾瑪1死3傷

白男持步槍掃射 俄亥俄州沃爾瑪1死3傷

中央社／比佛溪市20日綜合外電報導
沃爾瑪在俄亥俄州的一間分店20日發生槍擊案造成1死3傷。（路透）
沃爾瑪在俄亥俄州的一間分店20日發生槍擊案造成1死3傷。（路透）

連鎖量販店沃爾瑪（Walmart）在俄亥俄州的一間分店今天發生槍擊案，地方電視台WHIO援引現場記者和醫院發言人說法報導，事件至少造成1人身亡、3人受傷。

俄亥俄州比佛溪市（Beavercreek）警方表示，他們獲報趕抵槍案現場，目前事件對公眾已無任何威脅。比佛溪位在岱頓（Dayton）以東近郊，人口約4萬6000人。

警方在前身為推特（Twitter）的社群平台X上表示，發生槍擊案的建物已確認安全無虞，「目前已無持續性威脅」。警方在貼文中沒有針對可能的傷亡提供任何細節。

路透報導，目擊者在社群媒體上表示，槍手持突擊步槍開火。

一名女子在社群媒體上張貼的影片中表示：「我當時正在採購一些感恩節用品，這個人就拿著突擊步槍從我身邊走過，然後開槍。」她還說，她無法判斷是否有人傷亡。

她邊流淚邊說：「我拔腿就跑…他開了10槍吧…我很幸運還能活著。」

另一名目擊者在社群媒體上形容這名槍手是一名「很高的年輕白人男性」，拿著一個軍用袋子。

現場照片可見大批警車閃著警示燈，向這間沃爾瑪聚集。

WHIO引述醫院發言人說法報導，索因醫學中心（Soin Medical Center）收治了槍案3名傷患。

警方表示當有進一步消息，會再發布更多訊息。

俄亥俄州 社群媒體 沃爾瑪

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