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德州傷害案件演變成槍戰 特警1死1傷 嫌犯與2人質喪生

編譯俞仲慈／綜合11日電
11日凌晨，德州奧斯汀警局派員處理傷害案件，結果有兩員警一死一傷。事後案發現場大批荷槍實彈員警看守。(美聯社)
11日凌晨，德州奧斯汀警局派員處理傷害案件，結果有兩員警一死一傷。事後案發現場大批荷槍實彈員警看守。(美聯社)

美聯社報導，11日凌晨，德州奧斯汀(Austin)警局接獲報案，前往一處民宅處理一起傷害案件，不料遭到嫌犯開槍射擊，雙方發生槍戰，結果有兩名員警一死一傷，並證實嫌犯和屋內兩名人質也不幸身亡。

案發後，代理局長亨德森(Robin Henderson)強忍悲傷情緒，在記者會上證實員警殉職的消息，並說明案件經過。

11日凌晨3時間左右，警方接獲一名女子報案，宣稱自己遭人持刀攻擊並被刺傷，於是派員赴現場處理，當員警抵達現場，一名逃脫的被害婦女告訴警方，嫌犯持有刀械，就在警方試圖進入屋內，嫌犯突然開槍射擊，於是被迫撤退並呼叫特警隊(SWAT)支援。

亨德森表示：「特警抵達現場進入屋內營救人質，不過當特警隊員進屋後，嫌犯突然向警方開槍，特警也開槍回擊。」

亨德森證實，這場槍戰造成兩名員警中彈，立即送醫搶救，其中一人傷重不治，另一人傷勢穩定，並證實嫌犯已經被擊斃，同時屋內兩名人質也不幸身亡。

亨德森表示：「在屋內發現兩名被害人，因為受到致命傷害，當場喪生。」 但確實死因仍待警方調查。

奧斯汀市長沃森(Kirk Watson)發布聲明表示：「我為殉職員警家屬祈禱，也為中彈受傷、接受手術的員警和家屬祈禱。」 並強調：「我們依靠那些冒著生命危險為我們服務的勇士，此案更加凸顯此一事實。」 

奧斯汀退休警官協會(Austin Police Retired Officers  Association)也透過社群平台X發文表示：「今天早上我們APD一位弟兄執行任務時，不幸遭到槍殺的消息，令我們悲痛不已。」

德州長艾伯特(Greg Abbott)也發表聲明，呼籲大眾為殉職員警家屬、受傷員警以及警局祈禱：「這場悲劇提醒大家，執法人員每天冒著極大風險、秉持無私精神才能服務並保護社區。」

亨德森表示，由於本案涉及多名員警，奧斯汀警局內部事務組和特別調查部門，將和崔維斯郡(Travis County)地方檢察官辦公室聯手調查。

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