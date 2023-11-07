芝加哥國慶遊行槍擊案 凶嫌父助買槍被判坐牢60天

2022年美國芝加哥高地公園國慶日遊行發生大規模槍擊案造成7死，凶嫌父親小克里莫（圖）今天承認自己魯莽協助兒子克里莫三世購買步槍，他被判60天有期徒刑。（路透）

2022年美國芝加哥高地公園國慶日遊行發生大規模槍擊 案造成7死，凶嫌父親小克里莫（Robert Crimo Jr）今天承認自己魯莽協助兒子克里莫三世購買步槍，他被判60天有期徒刑；凶嫌仍在等待審判。

法新社報導，被告小克里莫因兒子犯下槍擊命案受牽連，此案原定今天開庭。而家長因孩子的行為變成刑案被告，實屬罕見。

不過伊利諾州 湖郡（Lake County）州檢察官辦公室表示，就在開庭前數小時，小克里莫與檢察官進入認罪協議。

小克里莫承認犯下7項魯莽行為輕罪，雖然他明知兒子有精神疾病史，但還是幫助兒子取得伊州的擁槍許可證。他被判處60天有期徒刑、緩刑兩年和100小時社區服務。

小克里莫的兒子克里莫三世（Robert Crimo III）購買槍支 時年僅19歲，當時必須有父親擔保才能獲得「伊利諾州槍支擁有者身分卡」（Illinois Firearms Owner Identification Card）。

2022年7月4日，在芝加哥富裕郊區高地公園（Highland Park）遊行活動中，克里莫三世喬扮女裝，爬上屋頂，向下面人群開槍，連射數十發子彈，造成7人喪生、30多人受傷。

克里莫三世涉及謀殺、謀殺未遂及相關指控等罪名，將接受司法審判。

美國大規模槍擊案中，有很多是年輕人犯案，全國面臨越來越大的壓力，要求懲罰那些讓孩子取得武器的父母。