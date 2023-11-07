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獄中寫信給法官 「美國訴拉希米案」當事人道歉：不再碰槍

編譯尤寶琪／綜合報導
拉希米。(取自德州塔倫郡警長辦公室)
拉希米。(取自德州塔倫郡警長辦公室)

最高法院7日將對被法院發布家暴禁制令(domestic violence restraining order)的家暴犯是否可擁槍，做出裁決，而在此案中心的德州囚犯拉希米(Zackey Rahimi)從獄中寫信給法官，並表態將再也不碰槍，未來將以家庭為重，並為自己走入歧途道歉。

拉希米在信中寫道：「我這次保證，當我服完刑期後，我將會做一個忠誠且正義的人。」他也補充表示希望「遠離所有槍枝和武器，永遠不再離開我的家人。」

拉希米(Zackey Rahimi)被控參與2020年、2021年在德州阿靈頓(Arlington)發生的五起槍擊案，拉希米也因毆打、威脅前女友而被法院發布為期兩年的家暴禁制令；聯邦第五巡迴上訴法院裁定，如果不准遭法院發布家暴禁制令的家暴犯擁槍，那將會觸犯憲法保障的擁槍權；為此，司法部則代表拜登政府向最高法院上訴。

儘管拉希米在信中承諾不再碰槍，擁槍枝持者坦承，拉希米並非是第二修正案的理想代言人。

「以最有利的方式來呈現案件，是種基本戰略作法，其中包括要有一位能引起共鳴和同感的人，」凱托研究所(Cato Institute)法律研究副所長尼利(Clark Neily)表示，「我不認為有人會認為拉希米是這種人。」凱托研究所一直以來支持擁槍權。

拉希米的案件可能會廢除一項聯邦法律，擴大對槍枝權利的保護；該法律規定，身背家庭暴力保護令下持有槍枝是重罪；儘管此案吸引了許多團體的關注，包括全國槍枝協會(National Rifle Association)、第二修正案基金會(Second Amendment Foundation)和菲利斯斯拉夫萊之鷹(Phyllis Schlafly Eagles)等，但這些組織對此案的焦點早就已經不再拉希米身上了。

南方衛理公會大學(Southern Methodist University)法學系副教授、布瑞南司法中心(Brennan Center for Justice)研究員魯本(Eric Ruben)指出，這些擁槍團體是在拿這些引人注目的案件當事人做「反向工程」，但此案並不適用此策略。

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