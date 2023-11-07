辛辛那提槍案 父心痛11歲兒遇難「多少人不得不埋葬自己的孩子」

辛辛那提市傳出槍手從車內連開22槍打死一名11歲男童，當地居民6日在出事地點放置死者的照片、花束、氣球悼念。(美聯社)

槍枝暴力盛行肆虐，辛辛那提3日晚間又發生槍擊 事件，導致兒童死亡；當地警方稱，槍手從一輛車內向一群孩子連開22槍，導致一名11歲男孩死亡，四名兒童受傷；截至6日晚，槍手仍逍遙法外。

這起不幸事件發生在辛辛那提市西端(West End)地區，警察局長泰莉莎‧西特奇(Teresa Theetge)說，事件中也有一名成年人受傷。

辛辛那提市長普雷瓦爾(Aftab Pureval)在記者會上稱，兇嫌瞬間向一群孩子連發22枚子彈，來得太快，沒有時間反應，「這是這些孩子必須經歷的現實，也是他們餘生必須面對的創傷。」

11歲男孩經驗屍確認為戴維斯(Dominic Davis)，鑑於槍枝暴力橫行，男孩的父親在記者會上痛心問：「有多少人不得不埋葬他們的孩子、嬰兒、親人？」

這起槍擊事件加劇了全美槍枝暴力對年輕人的毀滅性損失。 槍枝暴力檔案館(Gun Violence Archive)數據顯示，今年迄今已有1400 多名兒童和青少年被槍殺，而且，2020年槍枝暴力便凌駕車禍成為全美兒童死亡主因，在那之後，兒童因槍枝傷害被送往急診室的比例明顯比過去高。

罹難男孩的父親戴維斯懇求知道任何情報的人挺身而出，西特奇也呼籲槍手出面自首。

受傷的三名學生就讀當地一所科技高中，辛辛那提公立學區 發布聲明說，相關單位6日已派危機應對小組進駐該校。

槍擊事件3日晚上9點20分左右發生，11歲的戴維斯當場死亡。

醫院人員表示，三名傷者被送往辛辛那提兒童醫院醫療中心(Cincinnati Children’s Hospital Medical Center)，其中一人已出院；此外，警方稱，另兩名被送往大學附屬醫院。