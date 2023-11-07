我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

丕優調查：富裕國家人民 對美國的好感度高於中國

金山國際旅遊復甦回到疫前水平 獨缺中國客

辛辛那提槍案 父心痛11歲兒遇難「多少人不得不埋葬自己的孩子」

編譯周芳苑／綜合6日電
辛辛那提市傳出槍手從車內連開22槍打死一名11歲男童，當地居民6日在出事地點放置死者的照片、花束、氣球悼念。(美聯社)
辛辛那提市傳出槍手從車內連開22槍打死一名11歲男童，當地居民6日在出事地點放置死者的照片、花束、氣球悼念。(美聯社)

槍枝暴力盛行肆虐，辛辛那提3日晚間又發生槍擊事件，導致兒童死亡；當地警方稱，槍手從一輛車內向一群孩子連開22槍，導致一名11歲男孩死亡，四名兒童受傷；截至6日晚，槍手仍逍遙法外。

這起不幸事件發生在辛辛那提市西端(West End)地區，警察局長泰莉莎‧西特奇(Teresa Theetge)說，事件中也有一名成年人受傷。

辛辛那提市長普雷瓦爾(Aftab Pureval)在記者會上稱，兇嫌瞬間向一群孩子連發22枚子彈，來得太快，沒有時間反應，「這是這些孩子必須經歷的現實，也是他們餘生必須面對的創傷。」

11歲男孩經驗屍確認為戴維斯(Dominic Davis)，鑑於槍枝暴力橫行，男孩的父親在記者會上痛心問：「有多少人不得不埋葬他們的孩子、嬰兒、親人？」

這起槍擊事件加劇了全美槍枝暴力對年輕人的毀滅性損失。 槍枝暴力檔案館(Gun Violence Archive)數據顯示，今年迄今已有1400 多名兒童和青少年被槍殺，而且，2020年槍枝暴力便凌駕車禍成為全美兒童死亡主因，在那之後，兒童因槍枝傷害被送往急診室的比例明顯比過去高。

罹難男孩的父親戴維斯懇求知道任何情報的人挺身而出，西特奇也呼籲槍手出面自首。

受傷的三名學生就讀當地一所科技高中，辛辛那提公立學區發布聲明說，相關單位6日已派危機應對小組進駐該校。

槍擊事件3日晚上9點20分左右發生，11歲的戴維斯當場死亡。

醫院人員表示，三名傷者被送往辛辛那提兒童醫院醫療中心(Cincinnati Children’s Hospital Medical Center)，其中一人已出院；此外，警方稱，另兩名被送往大學附屬醫院。

槍擊 學區

上一則

「美國訴拉希米案」家暴犯能否擁槍？聯邦最高院開審

下一則

杜克大學研究踢爆 現役美軍個資 網上0.12元能買到 兒女姓名在列
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

NBA／湖人雙星飆分無用 魔術止住對戰7連敗

NBA／湖人雙星飆分無用 魔術止住對戰7連敗
NBA／太陽隊史得分王戴維斯過世 曾捲入毒品醜聞風波

NBA／太陽隊史得分王戴維斯過世 曾捲入毒品醜聞風波
NBA／戴維斯下半場得分掛蛋 加盟湖人最差半場成績

NBA／戴維斯下半場得分掛蛋 加盟湖人最差半場成績
NBA／戴維斯苦練三分球 被要求每場出手6次

NBA／戴維斯苦練三分球 被要求每場出手6次

熱門新聞

肇事國籍女司機葉婷已逃回中國。(截取自電視台KIRO 7影片)

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

2023-11-01 15:59
派翠克‧戴。(布魯姆郡警長辦公室發布)

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

2023-11-01 10:36
日光節約時間5日凌晨2時結束，一年更動兩次時間的初期會讓人不適應，也再度引發是否有必要繼續實施的辯論。(美聯社)

今晚睡覺前 時鐘撥慢1小時…日光節約時間結束了

2023-11-05 00:59
什麼是「炒飯症候群(fried rice syndrome)」？（Pexels）

快看世界／吃剩飯後身亡 「炒飯症候群」再引熱議

2023-11-01 15:29
TikTok一位用戶聲稱他發現一招能破解酒店保險箱密碼。(截取自TikTok@Leo Lenier)

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

2023-11-03 13:53
男子貼出套餐影片，卻被質疑點購菜單上最貴品項。（取自TikTok）

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

2023-11-06 14:37

超人氣

更多 >
退休換小房？新家有這五特點生活更方便

退休換小房？新家有這五特點生活更方便
史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？

好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？
BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝