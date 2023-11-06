華盛頓州塔科馬市發生槍擊事件 致2死3傷
華盛頓州塔科馬市(Tacoma)一家商戶5日發生槍擊事件，造成至少2人死亡、3人受傷。一名男性嫌疑人在逃。
據美國有線電視新聞網報導，塔科馬警方在一份新聞稿中說，5日1時30分左右，警方接到報告稱，該市一家商戶內發生槍擊事件。警方在現場發現4人身受槍傷，其中1人當場死亡，另外3人受重傷被送醫。
警方後來表示，其中一名重傷者已經死亡。另外，警方又找到一名沒有生命危險的受害者。
西雅圖時報援引警方的話說，有兩人當晚在事發現場發生衝突，警方不清楚他們是否相識。嫌疑人似乎只針對一個人，其他受害者均為旁觀者。嫌疑人徒步逃離現場，警方尚未逮捕任何人。
Arrest made in Tacoma shooting that killed 2, wounded 3. Man surrendered at police HQ https://t.co/0Blt9ULZlU— Tacoma News Tribune (@thenewstribune) November 6, 2023
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