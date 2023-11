華盛頓州塔科馬市發生槍擊事件 致2死3傷

華盛頓州 塔科馬市(Tacoma)一家商戶5日發生槍擊 事件,造成至少2人死亡、3人受傷。一名男性嫌疑人在逃。

據美國有線電視新聞網報導,塔科馬警方在一份新聞稿中說,5日1時30分左右,警方接到報告稱,該市一家商戶內發生槍擊事件。警方在現場發現4人身受槍傷,其中1人當場死亡,另外3人受重傷被送醫。

警方後來表示,其中一名重傷者已經死亡。另外,警方又找到一名沒有生命危險的受害者。

西雅圖 時報援引警方的話說,有兩人當晚在事發現場發生衝突,警方不清楚他們是否相識。嫌疑人似乎只針對一個人,其他受害者均為旁觀者。嫌疑人徒步逃離現場,警方尚未逮捕任何人。

Arrest made in Tacoma shooting that killed 2, wounded 3. Man surrendered at police HQ https://t.co/0Blt9ULZlU