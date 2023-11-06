我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

2美人調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

華盛頓州塔科馬市發生槍擊事件 致2死3傷

中新社／舊金山5日電

華盛頓州塔科馬市(Tacoma)一家商戶5日發生槍擊事件，造成至少2人死亡、3人受傷。一名男性嫌疑人在逃。

據美國有線電視新聞網報導，塔科馬警方在一份新聞稿中說，5日1時30分左右，警方接到報告稱，該市一家商戶內發生槍擊事件。警方在現場發現4人身受槍傷，其中1人當場死亡，另外3人受重傷被送醫。

警方後來表示，其中一名重傷者已經死亡。另外，警方又找到一名沒有生命危險的受害者。 

西雅圖時報援引警方的話說，有兩人當晚在事發現場發生衝突，警方不清楚他們是否相識。嫌疑人似乎只針對一個人，其他受害者均為旁觀者。嫌疑人徒步逃離現場，警方尚未逮捕任何人。 

槍擊 華盛頓州 西雅圖

上一則

加薩傷亡慘重 參議員桑德斯開轟：以軍無權殺害平民
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

歹徒搶劫警察開槍 阿罕布拉一小學緊急關閉

歹徒搶劫警察開槍 阿罕布拉一小學緊急關閉
公事包有槍 華盛頓州參議員在香港被捕 自稱「無心之過」

公事包有槍 華盛頓州參議員在香港被捕 自稱「無心之過」
攜槍訪港 美參議員獲准保釋不得離港

攜槍訪港 美參議員獲准保釋不得離港
阿肯色州派恩布拉夫市1天兩起槍案 2死3傷

阿肯色州派恩布拉夫市1天兩起槍案 2死3傷

熱門新聞

肇事國籍女司機葉婷已逃回中國。(截取自電視台KIRO 7影片)

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

2023-11-01 15:59
派翠克‧戴。(布魯姆郡警長辦公室發布)

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

2023-11-01 10:36
日光節約時間5日凌晨2時結束，一年更動兩次時間的初期會讓人不適應，也再度引發是否有必要繼續實施的辯論。(美聯社)

今晚睡覺前 時鐘撥慢1小時…日光節約時間結束了

2023-11-05 00:59
TikTok一位用戶聲稱他發現一招能破解酒店保險箱密碼。(截取自TikTok@Leo Lenier)

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

2023-11-03 13:53
什麼是「炒飯症候群(fried rice syndrome)」？（Pexels）

快看世界／吃剩飯後身亡 「炒飯症候群」再引熱議

2023-11-01 15:29
查克柏格在IG上貼出他剛動完膝蓋韌帶手術的照片。 （取材自IG）

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

2023-11-04 07:18

超人氣

更多 >
醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯
今年是去年3倍 全球各地偷渡客蜂擁來美 中印人數大增

今年是去年3倍 全球各地偷渡客蜂擁來美 中印人數大增
撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
梁朝偉紅毯被捕捉「同手同腳」 急對劉嘉玲做這件事

梁朝偉紅毯被捕捉「同手同腳」 急對劉嘉玲做這件事