德州小學槍案女兒喪命 媽媽參選鎮長

2022年震驚全國的德州烏瓦德鎮羅布小學大規模槍擊案中遇害女學生母親金柏莉·馬塔-盧比歐選擇投入鎮長競選，將悲痛化為改造社區的行動。(美聯社)

金柏莉·馬塔-盧比歐(Kimberly Mata-Rubio)的女兒蕾西(Lexi)在2022年震驚全國的德州 烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)大規模槍擊 案中遇害，如今這名母親選擇投入烏瓦德鎮長競選；鎮民7日將選出這場悲劇發生以來的首位新鎮長。這次選舉將是對烏瓦德的考驗，一些居民已經準備好揮別過去，有些人則仍在尋找解脫。

全美各地槍枝暴力倖存者與家屬紛紛參與競選，結果各異；若成功當選，馬塔-盧比歐將成為烏瓦德鎮第一位女性鎮長，對她來說，競選中有部分挑戰是說服該鎮選民選擇一個新方向。

一年前，同為受害者家屬的民主黨候選人奧羅克(Beto O'Rourke)參與州長競選，最後以失敗告終，他的九歲女兒也在槍擊案中喪生；馬塔-盧比歐與其他烏瓦德鎮家長呼籲當局提高部分槍械的購買年齡限制，稱這一措施本可以預防悲劇的發生。幾個月過去了，他們的呼籲仍未獲得德州議會的回應。

馬塔-盧比歐有兩位競爭對手，一位是烏瓦德的前任鎮長，另一位是一名當地教師。

競選鎮長是馬塔-盧比歐將悲痛化為行動的方式，這一場槍擊案顛覆了她從前的生活；女兒過世後，她成為烏瓦德最敢言的宣揚者，支持更嚴苛的槍械管制立法，她的行動包括在國會作證；馬塔-盧比歐譴責數百名執法人員反應緩慢。

這些經歷激勵她從頭開始治療與改變社區，馬塔-盧比歐的競選口號是「一同前進」，其綱領的基石是承諾給予居民一個進入議會的席次，不在乎他們的背景或收入。根據人口普查 估計，這個以拉丁裔居民為主的小鎮，約五分之一的人口生活在貧困中。

她說：「身為蕾西的母親、身為倡議者，我永遠不會停歇，但身為鎮長參選人，我的主要關注點是讓社區再次團結，因為除非我們站在同一陣線，否則我們無法前進，無法看到進步。」