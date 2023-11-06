德州小學槍案女兒喪命 媽媽參選鎮長
金柏莉·馬塔-盧比歐(Kimberly Mata-Rubio)的女兒蕾西(Lexi)在2022年震驚全國的德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)大規模槍擊案中遇害，如今這名母親選擇投入烏瓦德鎮長競選；鎮民7日將選出這場悲劇發生以來的首位新鎮長。這次選舉將是對烏瓦德的考驗，一些居民已經準備好揮別過去，有些人則仍在尋找解脫。
全美各地槍枝暴力倖存者與家屬紛紛參與競選，結果各異；若成功當選，馬塔-盧比歐將成為烏瓦德鎮第一位女性鎮長，對她來說，競選中有部分挑戰是說服該鎮選民選擇一個新方向。
一年前，同為受害者家屬的民主黨候選人奧羅克(Beto O'Rourke)參與州長競選，最後以失敗告終，他的九歲女兒也在槍擊案中喪生；馬塔-盧比歐與其他烏瓦德鎮家長呼籲當局提高部分槍械的購買年齡限制，稱這一措施本可以預防悲劇的發生。幾個月過去了，他們的呼籲仍未獲得德州議會的回應。
馬塔-盧比歐有兩位競爭對手，一位是烏瓦德的前任鎮長，另一位是一名當地教師。
競選鎮長是馬塔-盧比歐將悲痛化為行動的方式，這一場槍擊案顛覆了她從前的生活；女兒過世後，她成為烏瓦德最敢言的宣揚者，支持更嚴苛的槍械管制立法，她的行動包括在國會作證；馬塔-盧比歐譴責數百名執法人員反應緩慢。
這些經歷激勵她從頭開始治療與改變社區，馬塔-盧比歐的競選口號是「一同前進」，其綱領的基石是承諾給予居民一個進入議會的席次，不在乎他們的背景或收入。根據人口普查估計，這個以拉丁裔居民為主的小鎮，約五分之一的人口生活在貧困中。
她說：「身為蕾西的母親、身為倡議者，我永遠不會停歇，但身為鎮長參選人，我的主要關注點是讓社區再次團結，因為除非我們站在同一陣線，否則我們無法前進，無法看到進步。」
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