民調：56%成年人 支持槍枝法律應更嚴格

蓋洛普民調顯示，國內56%成年人表示槍枝法律應該更嚴格，但不支持禁止一般公民持有手槍，64%國人相信擁槍可以讓家家戶戶更安全。(路透)

蓋洛普最新民調 顯示，國內56%成年人表示槍枝法律應該更嚴格，31%認為現在這樣就好，只有12%認為應該放鬆。

這次調查進行時間在10月25日緬因州路易斯頓(Lewiston)大規模槍擊 案發生之前。相較之下，2022年6月、德州烏維德鎮小學槍擊案發生後一個月所做的同樣民調，有66%受訪者支持修法加強控管槍枝。

自2015年以來，大多數受訪者一直支持制定更嚴格的槍枝法律，尤其是大規模槍擊案之後。蓋洛普機構在1990年首度使用同樣問卷來調查民眾的擁槍傾向。

雖說多數國人希望修訂更嚴格槍枝管制法律，但不支持禁止一般公民持有手槍。只有27%美國成年人認為，除執法人員以外任何人都不能擁有手槍。目前贊成禁止手槍的比率處於低檔；1959年時有60%受訪者支持，1975到1993年間支持率降到四成；2021年10月的調查，只有19%民眾贊成禁止持有手槍。

目前64%國人相信擁槍可以讓家家戶戶更安全，認為更危險的只有32%，故此反對禁止手槍。但大多數人對手槍安全還是危險的看法，隨時間改變，蓋洛普首次提出這個問題是在2000年，當時51%略微多數受訪者認為手槍讓家中變得更危險。2004、2006年受訪者的看法是一半一半；到2014年，大多數人看法轉變，認為擁槍更安全。

民主黨 人壓倒性認為，槍枝法應該改得更嚴，還有擁槍讓居家變得較危險，更支持連手槍都禁。共和黨一般希望槍管法律維持目前程度，認為家裡有槍更安全。獨立人士則與民主黨站同一邊，希望法律對槍管更嚴格，但認為擁槍讓家裡更安全的看法則與共和黨一致。

44%成年人表示，自己住處有槍，30%表示槍枝是個人持有，其餘則說是家中其他人所有。

最新民調也發現擁槍人持有的槍枝數目愈來愈多；29%受訪者表示家中有一把槍，33%表示擁槍在2到4把，22%表示有5把或更多，6%拒絕透露數目。