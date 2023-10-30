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萬聖夜驚魂 多州周末槍響累積至少8死、50多傷

編譯盧思綸 / 即時報導
美國在萬聖節前周末驚爆多起槍擊事件，累積至少8人死亡、50多人受傷。佛州坦帕市29日萬聖節活動傳槍響，至少2人喪生、18人受傷送醫，警方在現場圍起封鎖線。(美聯社)
美國在萬聖節前周末驚爆多起槍擊事件，累積至少8人死亡、50多人受傷。佛州坦帕市29日萬聖節活動傳槍響，至少2人喪生、18人受傷送醫，警方在現場圍起封鎖線。(美聯社)

英國衛報報導，萬聖節即將在10月31日登場，然而，美國在節慶前周末驚傳多起槍擊事件，累積至少8人喪命、50多人受傷。

德州西南方小城特克薩卡納（Texarkana）28日一場派對發生鬥毆演變為槍戰，造成3人死亡、3人受傷，當地警方稱槍手是一名20歲男性，目前在逃中。

同日午夜，印第安納波利斯一場大型派對上，1名女性遭槍殺身亡，另有8人受到槍傷，受害者年齡僅介於16至22歲，若干人遭拘留訊問，且現場查獲多支槍械。

堪薩斯州威奇托市（Wichita）一家夜店傳出孤狼槍手闖入掃射，釀成1人死亡、2人受傷。根據當地媒體報導，目前尚未鎖定凶嫌位置。

除此之外，佛羅里達州、路易斯安那州和芝加哥於29日陸續傳出槍擊事件。

佛州坦帕市（Tampa）萬聖節活動傳槍響，至少2人喪生、18人送院；路易斯安那查爾斯湖（Lake Charles）一場家庭聚會中，6名介於15至19歲青少年身中槍傷，1人受到重傷；芝加哥上個周末發生一系列槍擊，導致1人死亡、25人受傷。

由於槍火管制鬆散、種族歧視和各種社會經濟因素，美國槍枝暴力問題層出不窮，光是2023年就發生至少579起大規模掃射事件。

槍擊 萬聖節 芝加哥

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