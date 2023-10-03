力挺LGBTQ、街友 費城記者在家中遭開7槍身亡

致力為弱勢族群發聲的費城自由撰稿記者克魯格(面對鏡頭者)2日凌晨在家中遭人連開七槍，傷重不治。(美聯社)

費城 自由撰稿記者克魯格(Josh Kruger)2日凌晨在家中遭人連開七槍，傷重不治。39歲的克魯格是公開出櫃的酷兒(queer)，並經歷過染毒和無家可歸，因此致力為弱勢族群發聲。

警方表示，克魯格中槍後，出門試圖尋求協助，但在街上不支倒地。警方獲報後約於1時30分抵達現場，將克魯格送往醫院急救，但他在2時15分不治。 「費城詢問報」(Philadelphia Inquirer)報導稱，警方發現克魯格位於Point Breeze的住家門並未上鎖、目前尚未逮捕任何嫌犯，也未發現武器。

費城市長肯尼(Jim Kenney)聲明表示，透過克魯格的公共服務紀錄和文章，顯而易見他對費城及其居民的深切關懷。

克魯格2016年至2021年間為市長打理社群媒體 ，並為「遊民服務辦公室」(Office of Homeless Services)處理溝通相關事務；他離開市府後，專注為新聞媒體撰稿和推動進步改革活動。

克魯格經常為「費城周刊」(Philadelphia Weekly)、「費城城市報」(Philadelphia City Paper)、「費城詢問報」和其他出版刊物撰稿，並因作品鼓舞人心且具幽默風格而獲獎。

克魯格在他個人網站上描述自己是「激進的自行車手」、(跳脫性別的)單數they、牛津逗號(Oxford comma)和被馬斯克 收購之前的推特(pre-Elon Twitter)支持者。

地區檢察官克拉斯納(Larry Krasner)發表聲明讚揚克魯格對費城的貢獻，稱讚克魯格以一名公開的酷兒作家身分寫下自己在藥物濫用和無家可歸生活中倖存的經歷，為社區裡最脆弱和最受羞辱的族群提供協助，尤其是因毒癮而流落街頭的人。