我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虎媽蔡美兒病後反思 後悔當年對女兒發飆

瞻仰范士丹遺容…舊金山周三開放市政廳、周四直播葬禮

力挺LGBTQ、街友 費城記者在家中遭開7槍身亡

編譯周芳苑／綜合2日電
致力為弱勢族群發聲的費城自由撰稿記者克魯格(面對鏡頭者)2日凌晨在家中遭人連開七槍，傷重不治。(美聯社)
致力為弱勢族群發聲的費城自由撰稿記者克魯格(面對鏡頭者)2日凌晨在家中遭人連開七槍，傷重不治。(美聯社)

費城自由撰稿記者克魯格(Josh Kruger)2日凌晨在家中遭人連開七槍，傷重不治。39歲的克魯格是公開出櫃的酷兒(queer)，並經歷過染毒和無家可歸，因此致力為弱勢族群發聲。

警方表示，克魯格中槍後，出門試圖尋求協助，但在街上不支倒地。警方獲報後約於1時30分抵達現場，將克魯格送往醫院急救，但他在2時15分不治。 「費城詢問報」(Philadelphia Inquirer)報導稱，警方發現克魯格位於Point Breeze的住家門並未上鎖、目前尚未逮捕任何嫌犯，也未發現武器。

費城市長肯尼(Jim Kenney)聲明表示，透過克魯格的公共服務紀錄和文章，顯而易見他對費城及其居民的深切關懷。

克魯格2016年至2021年間為市長打理社群媒體，並為「遊民服務辦公室」(Office of Homeless Services)處理溝通相關事務；他離開市府後，專注為新聞媒體撰稿和推動進步改革活動。

克魯格經常為「費城周刊」(Philadelphia Weekly)、「費城城市報」(Philadelphia City Paper)、「費城詢問報」和其他出版刊物撰稿，並因作品鼓舞人心且具幽默風格而獲獎。

克魯格在他個人網站上描述自己是「激進的自行車手」、(跳脫性別的)單數they、牛津逗號(Oxford comma)和被馬斯克收購之前的推特(pre-Elon Twitter)支持者。

地區檢察官克拉斯納(Larry Krasner)發表聲明讚揚克魯格對費城的貢獻，稱讚克魯格以一名公開的酷兒作家身分寫下自己在藥物濫用和無家可歸生活中倖存的經歷，為社區裡最脆弱和最受羞辱的族群提供協助，尤其是因毒癮而流落街頭的人。

費城 馬斯克 社群媒體

上一則

疫後 乘客鬧事更常見 空服員不再是夢想行業 心理健康現危機

下一則

禁止公開攜槍、嚴管槍枝銷售 康州新法上路
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

費城用藥致死破紀錄 非裔增2成最多

費城用藥致死破紀錄 非裔增2成最多
費城福建同鄉聯合會、賓州中國和平統一促進會中秋聯歡 喜相聚 慶團圓

費城福建同鄉聯合會、賓州中國和平統一促進會中秋聯歡 喜相聚 慶團圓
大費城僑學界 慶祝中華人民共和國成立74週年升旗活動

大費城僑學界 慶祝中華人民共和國成立74週年升旗活動
紐瓦克、費城機場滿意度 全美墊底

紐瓦克、費城機場滿意度 全美墊底

熱門新聞

黃金獵犬「艾美」(左)與「瑪迪」。(擷自FOX 9 Minneapolis-St. Paul)

領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」

2023-09-28 16:19
美國前總統川普29日在2023年加州共和黨2023年秋季大會發表演講時表示，將立刻停止所有的搶劫與小偷，「非常簡單，如果你搶了一家店，完全可以預料自己在離開那家店時被人開槍！」。（截取自X影片）

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

2023-09-30 13:16
百多青少年戴著面罩晚間約8點來到費城的「中心城」(Central City)區，打劫蘋果專賣店等店家。（截取自6abc Philadelphia YouTube）

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

2023-09-27 05:37
美國佛州男子奧蘭多23日正在用筆電專心看足球比賽，一時沒注意，結果身旁的3歲女童竟拿起放在沙發上的槍自轟。（截自影片）

佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟

2023-09-28 02:17
特斯拉、X平台及Space X執行長馬斯克。（路透）

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

2023-09-27 18:10
北達科他州州參議員拉森（左一）、其妻艾美（右）及兩子在飛機事故中喪生。（取自臉書@URL Radio）

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

2023-10-02 15:38

超人氣

更多 >
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋
讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元
沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州

沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州
北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生
辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快