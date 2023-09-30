槍殺4人 密西根少年恐判終身監禁不得假釋 父母連帶被控罪

被控槍殺四名同學並射傷七人的密西根高中生克魯姆利，可能被判終生監禁且不得假釋。(美聯社)

密西根州 一名15歲少年二年前在底特律郊區一所高中槍殺四名同學並射傷七人，法官羅伊(Kwame Rowe) 29日表示，兇嫌雖未成年，但可判處終身監禁、不得假釋。

買槍給兒子的克魯布利夫婦也遭過失殺人罪名起訴，創全美青少年槍擊犯父母因連帶責任而被控罪的首例。(美聯社)

法官羅伊在密西根州奧克蘭 郡巡迴法庭(Oakland County Circuit Court)聽證會上宣布，克魯姆利(Ethan Crumbley)當年在牛津高中(Oxford High School)犯下的槍擊 案，可能被判刑且不得假釋，實際刑期預訂在12月8日聽證會上宣判。

克魯姆利共被控24項罪名，包括一項恐怖主義致死罪、四項一級謀殺；被告去年10月對所有罪名都認罪。

按例，成人被判同類罪名將被判無期徒刑、不得假釋，但若是少年犯，根據 2012年聯邦最高法院裁決，法官須考慮假釋的可能性。

羅伊說明，克魯姆利沉溺暴力，改過自新的機會很小，他在拘禁期間曾侵入獄方平板電腦觀看暴力影片。

法官稱，克魯姆利早有預謀，甚至打算向警方自首獲得減刑；他知道所作所為的全部後果。

檢察官8月在四天聽證會上播放槍擊事件視頻，公開槍手日記中令人不安的內容、同學和當地執法部門證詞。

檢察官強調克魯姆利槍擊前發表令人毛骨悚然的言論，包括錄音提到他將很開心地向同齡人開槍。辯護律師則提供醫生證詞，指稱克魯姆利有心理疾病。

克魯姆利2021年11月用來大開殺戒的9釐米手槍，是事發前幾天父親送給他的聖誕禮物。

克魯姆利的父母也被控過失殺人但拒不認罪；羅徹斯特地方法院法官尼科爾森(Julie Nicholson)稱，儘管有跡象看出克魯姆利是「有問題的年輕人」，但這對父母仍買了一把槍給兒子。

克魯姆利夫婦遭起訴，創全美青少年槍擊犯父母因連帶責任而被控罪的首例。