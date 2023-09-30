27年懸案 饒舌歌手夏庫爾被殺 目擊者自傳 露餡就是兇手

藝名2Pac的饒舌歌手夏庫爾。(美聯社)

偵辦藝名2Pac的饒舌歌手夏庫爾(Tupac Shakur)命案有重大突破，當時的目擊證人戴維斯(Duane 'Keffe D' Davis)就是兇手。內華達州 克拉克郡首席副檢察官迪賈科莫(Marc DiGiacomo)29日宣布，大陪審團以「使用致命武器謀殺」夏庫爾的罪名起訴戴維斯。

涉嫌1996年策畫唆使殺害饒舌歌手2Pac的戴維斯，於29日被捕。(美聯社)

夏庫爾1996年9月在拉斯維加斯被路過汽車裡的槍手當街開槍殺害，終於破案，關鍵在於警方「注意」多年的戴維斯2019年在自傳中宣稱，他自己當時就在開槍的凱迪拉克轎車裡。

迪賈科莫說，戴維斯是「命案指揮官」，下令殺死當時25歲的夏庫爾。凶案組警探強納森(Jason Johansson)說，戴維斯是命案「主謀及下令開槍者」。

克拉克郡警長麥克馬希爾(Kevin McMahill)說，夏庫爾的家人等待正義伸張，等了27年，「我知道，很多人認為夏庫爾謀殺案，不是什麼重要案件，我要告訴各位，事實不然」。

強納森說，2018年警方詢問戴維斯後發現，其他相關人等紛紛離世，戴維斯是檢警可以提出刑事起訴，替死者申冤的最後機會。

現年60歲的戴維斯29日早晨在拉斯維加斯郊區家中被逮捕，檢方隨即起訴，法官不准交保。

檢方7月搜索戴維斯住處，尋找與命案有關物證，沒收多部電腦、一支手機和硬碟，特寫夏庫爾的Vibe音樂雜誌、幾顆點40口徑子彈、兩箱照片，以及一本戴維斯回憶錄。

戴維斯說，他坐在行凶車輛的副駕駛座，把槍遞給後座的兇手，殺死夏庫爾的子彈從後車窗射出。他把槍擊的罪名推到他侄兒安德森(Orlando 'Baby Lane' Anderson)身上，說案發前，安德森和夏庫爾在賭場曾大吵一架。但安德森否認夏庫爾之死和他有關。兩年後，安德森死亡。

追查本案多年，還為此出過書的洛杉磯退休 警探凱丁(Greg Kading)說，他對戴維斯終於歸案毫不驚訝。