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4年前在沃爾瑪濫殺23人 種族主義槍手願賠555萬元

編譯周芳苑／綜合25日電
因歧視西語裔移民2019年在德州一家沃爾瑪商店槍殺23人的庫魯休斯(中)25日同意賠償收害人家屬550萬餘元。圖為他2019年10月10日過堂檔案照。(美聯社)
因歧視西語裔移民2019年在德州一家沃爾瑪商店槍殺23人的庫魯休斯(中)25日同意賠償收害人家屬550萬餘元。圖為他2019年10月10日過堂檔案照。(美聯社)

2019年一名白人槍手在德州艾爾帕索市(El Paso)的沃爾瑪(Walmart)店裡大聲咆哮「西班牙裔接管政府和經濟」後持槍殺害23人，震驚全美，在法官25日簽署命令下，這名現年25歲的槍手同意向種族主義襲擊受害者賠償555萬餘元。

白人槍手庫魯休斯(Patrick Crusius)針對這起全美最大規模殺戮事件之一承認聯邦仇恨犯罪指控，7月被連續判處90個無期徒刑。他的律師和司法部已就賠償金額達成協議，並獲美國地區法官瓜德拉馬(David Guaderrama) 批准。

庫魯休斯同意支付巨額賠償金，但並無跡象顯示這名25歲的白人槍手有大量資產。警方稱，庫魯休斯21歲從社區大學退學時，從達拉斯附近住家開車700多哩到這家沃爾瑪，在商店內外用攻擊式步槍瞄準西班牙裔射擊；襲擊前不久他在網路發表一篇種族主義文章，針對西班牙裔「入侵」德州發出警告。

槍擊發生前，庫魯休斯在推特(Twitter，現已改名為Ｘ)及其他社群媒體貼文，讚揚時任總統川普(Donald Trump)的強硬邊境政策。

庫魯休斯曾在一家電影院工作，他的律師曾說，他因有暴力想法被迫離職。

庫魯休斯在聯邦檢察官取消死刑後於2月認罪，但德州檢察官表示，日後在州法院審判時，他們將嘗試將他送入死囚牢房。

庫魯休斯與政府達成協議，將支付555萬7005.55元。

司法部1月間提議改變聯邦囚犯存款帳戶的運作方式，以確保受害者獲得賠償，這些囚犯包括擁有大量存款餘額的知名受刑人；消息稱，若干知名受刑人在牢房帳戶中存有大筆資金，但只向受害人支付極小款項。

根據「美聯社」(AP)、「今日美國」(USA Today)和東北大學(Northeastern University)編製的資料庫，2019年在沃爾瑪發生的槍擊是2006年以來全美十幾起仇恨犯罪相關大規模槍擊事件中最致命的一次。

今年7月7日庫魯休斯判刑時，沃爾瑪超市槍案受害人瑪姬‧瑞卡德的媳婦在法庭外展示婆...
今年7月7日庫魯休斯判刑時，沃爾瑪超市槍案受害人瑪姬‧瑞卡德的媳婦在法庭外展示婆婆的照片。(美聯社)

德州 沃爾瑪 槍擊

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