我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最高…加州砸2.6億 打擊有組織零售業犯罪

微信占手機破100G記憶體 網民怒：資源被霸占又不敢刪

芝加哥周末槍案頻發 至少26人中彈 86歲老人身亡

中通社／香港25日電
芝加哥市周末發生多起槍支暴力事件。示意圖，非新聞人事物。(美聯社)
芝加哥市周末發生多起槍支暴力事件。示意圖，非新聞人事物。(美聯社)

美國廣播公司芝加哥頻道24日報導，在剛剛過去的周末，芝加哥市發生多起槍枝暴力事件，截至目前已有26人遭到槍擊，其中2人身亡。

芝加哥警方稱，23日上午10時左右，一位86歲的老人在芝加哥南區住所附近遭到槍擊。歹徒開槍後偷走了他的卡車，而老人則因大腿中槍不治身亡；另一起槍擊致死案發生於24日凌晨0時40分，一名40歲男子在大街上行走時遭到槍擊，因胸部中彈在醫院被宣布死亡。

芝加哥市市長約翰遜曾表示，在遏制槍枝暴力方面，有關部門「還有很多工作要做」。

據Axios新聞網等日前報導，美國今年迄今為止已發生超過500起大規模槍擊事件。報導提到，愈來愈多的美國人已將槍枝暴力視為美國的公共衛生問題。今年早些時候的調查顯示，六分之一的美國人曾親眼目睹過有人被槍殺。

槍擊 芝加哥

上一則

白宮喊話共和黨 化解內部分歧避免政府停擺

下一則

眾院共和黨再提短期支出法案 盼化解政府關門危機
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

南加百人派對爆槍擊 死傷6人

南加百人派對爆槍擊 死傷6人
南加百人派對爆槍擊 死傷6人

南加百人派對爆槍擊 死傷6人
開銷驚人 芝明年預算赤字 越境移民占1/3

開銷驚人 芝明年預算赤字 越境移民占1/3
芝加哥捷運、公車犯罪率 大幅下降35％

芝加哥捷運、公車犯罪率 大幅下降35％

熱門新聞

被拘留的62歲華人王小松(Xiaosong Wang，譯音)。(伍德郡警局)

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

2023-09-17 13:38
陸戰隊一架具有匿蹤功能的F-35B戰鬥機17日出任務時墜毀，機體殘骸18日已在南卡羅來納州尋獲。圖為該型戰機。(美聯社)

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

2023-09-18 21:25
在康州聯邦法官7月判決刑事鑑識專家李昌鈺對「偽造謀殺案證據」負有責任後，康州檢察長湯偉麟辦公室19日宣布，同意與兩名因判謀殺罪而服刑30年冤獄的男子，以2520萬元達成和解。(美聯社)

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

2023-09-20 21:11
普林斯頓大學仍在美國新聞與世界報導2024年全美最佳大學排行榜雄踞榜首。(美聯社)

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

2023-09-18 09:06
勁球獎（Powerball）去年11月因為連續40摃，頭獎彩金累積20億美元，最終由埃德溫在加油站買下一張中獎彩券，領走這20億美元，創下威力球史上最高獎額紀錄。（Getty Images）

連買加州3豪宅 20億勁球得主「理財策略」讓專家直搖頭

2023-09-21 18:55
美國路易斯安納州男子勞森（中）亡命了32年，日前終於在墨西哥被捕與遣返美國，並在機場要被上銬時笑出聲來。（照片翻攝：crimeonline.com）

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

2023-09-23 09:00

超人氣

更多 >
「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網
租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬
俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過

俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過
中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情

中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情
不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里