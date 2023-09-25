芝加哥周末槍案頻發 至少26人中彈 86歲老人身亡

芝加哥市周末發生多起槍支暴力事件。示意圖，非新聞人事物。(美聯社)

美國廣播公司芝加哥 頻道24日報導，在剛剛過去的周末，芝加哥市發生多起槍枝暴力事件，截至目前已有26人遭到槍擊 ，其中2人身亡。

芝加哥警方稱，23日上午10時左右，一位86歲的老人在芝加哥南區住所附近遭到槍擊。歹徒開槍後偷走了他的卡車，而老人則因大腿中槍不治身亡；另一起槍擊致死案發生於24日凌晨0時40分，一名40歲男子在大街上行走時遭到槍擊，因胸部中彈在醫院被宣布死亡。

芝加哥市市長約翰遜曾表示，在遏制槍枝暴力方面，有關部門「還有很多工作要做」。

據Axios新聞網等日前報導，美國今年迄今為止已發生超過500起大規模槍擊事件。報導提到，愈來愈多的美國人已將槍枝暴力視為美國的公共衛生問題。今年早些時候的調查顯示，六分之一的美國人曾親眼目睹過有人被槍殺。