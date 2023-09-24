洛杉磯派對槍響 6人中彈 1人送醫不治

加州洛杉磯 郡波莫納市(Pomona)警方23日稱，一場大型聚會發生槍擊 事件造成1人死亡、5人受傷。

波莫納市警察局23日發布警情通報稱，22日晚10時45分左右，在接到有人在聚會上開槍的報警後，警方趕到位於該市東一街的事發現場，發現6人身受槍傷。洛杉磯郡消防局急救人員隨即將傷者送往當地醫院。其中一人因傷勢過重，於23日上午身亡。另外兩人目前傷勢穩定，其他3名傷者在接受救治後已經出院。

波莫納市警察局重案組正在對這起槍擊事件進行調查。

另據報導，事發時正在舉行一場大型聚會，至少有一名嫌犯向人群開槍射擊，目前尚不明確槍手動機以及是否與幫派有關。

僅與上述槍擊案相隔數小時，23日凌晨，洛杉磯郡唐尼市一家酒吧餐館也發生槍擊事件，造成4人受傷。 ABC7等媒體援引唐尼市警方消息稱，該槍擊事件發生於23日凌晨1點多，地點位於唐尼大道一家名為「Mambo」的燒烤酒吧餐館，現場發現4人中彈，嫌犯逃跑。傷者都被送往醫院，其中一人接受了手術，目前均傷情穩定。