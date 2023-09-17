洛杉磯30歲警在巡邏車內遭槍擊 頭部中彈身亡

洛杉磯郡警察局警員瑞克林肯布魯默遭槍擊身亡。（美聯社）

加州洛杉磯 郡一名警察16日下午在執勤時遭槍手襲擊身亡。

綜合洛杉磯郡警察局通報及洛杉磯時報等媒體17日消息，洛杉磯郡警察局警員瑞克林肯布魯默（Ryan Clinkunbroomer）16日在棕櫚谷市執勤，在其駕駛的巡邏車內遭槍擊 頭部中彈。

據報導，事發時，該警員駕駛警車停在棕櫚谷市警察局前的街道上。監控錄像顯示，一輛黑色汽車先是在警車後方減速暫停，幾秒鐘後開到警車駕駛座一側停下，然後加速駛離。警車則在向前移動一兩英尺後停住。當天下午6時左右，有人發現警車內的克林肯布魯默身受槍傷昏迷不醒。他被緊急送往蘭開斯特市醫療中心，但因傷勢過重不幸身亡。

警方將該案列為謀殺案進行調查。

洛杉磯郡警長羅伯特·盧納17日在社交媒體表示，警方將全力以赴把該案嫌犯繩之以法，呼籲知情公眾向警方提供信息以協助調查。

據報導，今年30歲的克林肯布魯默在洛杉磯郡警察局從警8年，自2018年7月起在棕櫚谷市執勤，遇害幾天前剛剛訂婚。他的祖父和父親也曾在洛杉磯郡警察局工作。當地警方、政府官員和民眾都對該警員去世表示哀悼，洛杉磯郡政委員指示該郡為他降半旗致哀。