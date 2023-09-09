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夜店外爭吵鬥毆 洛杉磯男子與警方槍戰後逃逸

中新社／洛杉磯9月9日電
洛杉磯警方9日在X平台上更新槍案訊息。（取材自X平台）
洛杉磯警方9日在X平台上更新槍案訊息。（取材自X平台）

洛杉磯市警方9日在好萊塢與一名男子發生槍戰，目前正在搜捕該持槍嫌犯。

綜合「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）等媒體9日報導，洛杉磯市警察局稱，這起槍擊事件地點位於好萊塢大道（Hollywood Boulevard）和伊瓦爾街（Ivar Avenue）附近的一家夜店外。當日凌晨1時左右，一名保安報警稱該夜店外面發生爭吵鬥毆。正在附近巡邏的警員驅車趕到現場時，一名看起來30多歲、身材壯碩的男子「挑釁地揮舞手槍」並向警員開火。 

警方稱，現場警員隨即開槍還擊，該嫌犯駕車逃跑。警員展開追捕，但嫌犯最終逃離警方視野。在槍戰中，有警車被子彈擊中，所幸無人受傷。警方隨後封鎖事發街道進行調查，尚不明確該嫌犯是否被警方擊中。

近兩日來，洛杉磯槍聲頻傳。就在距上述槍戰短短幾小時之前，洛杉磯還發生一起致命槍擊案。媒體9日援引洛杉磯市警察局消息稱，8日晚10時30分左右，回聲公園附近發生一起與幫派有關的槍擊事件，一名39歲的男子身中多槍、當場死亡。 

洛杉磯 槍擊 好萊塢

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