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阿拉巴馬州夜店槍案2死3傷 槍手開火後逃離現場

中新社／休士頓4日電

阿拉巴馬州伯明罕市4日凌晨發生槍擊事件，造成2人身亡、3人受傷。

據當地媒體AL.com報導，伯明罕一家夜店4日凌晨發生一起由爭執升級而引發的槍擊事件。伯明罕警方官員杜魯門·菲茨傑拉德說，該起槍擊事件造成至少5人中槍。2時17分左右，一輛載有槍擊事件受害者的運動型多功能車（SUV）到達阿拉巴馬大學伯明罕分校醫院，另一輛車隨即停車並向該輛SUV開火，目擊者稱聽到多聲槍響。 

傑斐遜縣驗屍官辦公室稱，一名33歲女性於2時30分被宣佈死亡，另一名24歲女性於2時55分被宣佈死亡。菲茨傑拉德說，急診室外發生襲擊時，這兩名女性和一名傷情危及生命的男性都身處涉事SUV中。另外兩名身受槍傷的女性也乘坐私家車到達醫院，她們沒有生命危險。菲茨傑拉德說，警方認為這是一場有針對性的襲擊，但有些受害者是無辜的旁觀者。

警方稱，至少有兩名嫌疑人向SUV開槍。美國有線電視新聞網報導稱，阿拉巴馬大學伯明罕分校醫院在一份聲明中說，槍手在開火後迅速逃離現場。哥倫比亞廣播公司報導稱，警方目前尚未確認或逮捕任何嫌疑人。當日，涉事急診室周邊區域被警方封鎖。

槍擊 SUV 阿拉巴馬州

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