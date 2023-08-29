我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網／約克維奇回歸首勝 確定重返世界球王

蘋果女工程師教「五行氣功」平衡身心健康

佛州1元店槍案 兇嫌原本想攻擊的是一所非裔大學

中央社／佛州傑克遜維爾市28日綜合外電報導
一元商店內的監視錄影機，拍下兇手帕爾梅特持槍進入商店後，轉向右方開始射擊。(路透)
一元商店內的監視錄影機，拍下兇手帕爾梅特持槍進入商店後，轉向右方開始射擊。(路透)

佛羅里達州一所歷史悠久的非裔大學校長表示，2天前傑克遜維爾市爆發釀成3死的平價連鎖店槍擊案前幾分鐘，該校校警曾追捕一名白人槍手。

路透報導，愛德華沃特斯大學（Edward Waters University）校長費森（A. Zachary Faison Jr.）今天透露事件細節時表示，21歲槍手帕爾梅特（Ryan Christopher Palmeter）當時把車停在校園內，戴上手套並穿上軍用背心，目擊的學生趕緊通知校警。

帕爾梅特快步逃離後，前往傑克遜維爾市（Jacksonville）一家平價連鎖店達樂公司（Dollar General）的門市，校警在後方追逐，大約10分鐘後，帕爾梅特便犯下當局稱作案動機出於種族仇恨的槍擊案。

當局表示，案發後，警方就快逮到帕爾梅特時，帕爾梅特舉槍自盡，留下給媒體、父母和執法單位的自白書，內容描述他對非裔的仇恨。

傑克遜維爾市警長華特斯（TK Waters）今天表示，他認為帕爾梅特的目標是達樂公司，而非愛德華沃特斯大學，調查人員還不清楚帕爾梅特為何選擇在達樂公司門市開火。

華特斯說，監視器畫面顯示，帕爾梅特在抵達愛德華沃特斯大學前，曾進入附近一家折扣零售商店。他還說，根據校園監控畫面，兩名年輕非裔男性進入停放在帕爾梅特旁邊的汽車時，帕爾梅特就坐在車裡，但他沒有攻擊他們。

傑克遜維爾警方，27日公布一元商店槍擊案21歲的白人兇手帕爾梅特照片。(路透)
傑克遜維爾警方，27日公布一元商店槍擊案21歲的白人兇手帕爾梅特照片。(路透)
一元商店內的監視錄影機，拍下兇手帕爾梅特手持AR-15步槍進入商店。(路透)
一元商店內的監視錄影機，拍下兇手帕爾梅特手持AR-15步槍進入商店。(路透)

非裔 槍擊 零售商

上一則

危險大型颶風 周三登陸佛州灣區 多郡發撤離令
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

危險大型颶風 周三登陸佛州灣區 多郡發撤離令

危險大型颶風 周三登陸佛州灣區 多郡發撤離令
爸媽看太多台灣偶像劇？中國大一新生好多人取名「欣怡」、「子涵」

爸媽看太多台灣偶像劇？中國大一新生好多人取名「欣怡」、「子涵」
男籃世界盃／點點開花轟下希臘 美國2連勝輕鬆到手

男籃世界盃／點點開花轟下希臘 美國2連勝輕鬆到手
男籃世界盃／盛讚史波斯特拉執教功力 愛德華：明白何謂熱火文化

男籃世界盃／盛讚史波斯特拉執教功力 愛德華：明白何謂熱火文化

熱門新聞

佛州坦帕一家三口遭到華裔鄰居在門口投毒。(截取自FOX13影片)

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

2023-08-25 18:26
佛州一名女子想遞一張20元鈔票給馬路上的非法小販，但最後卻因拒絕配合警方及造成交通隱患，被戴上手銬逮捕。(擷自TikTok影片)

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

2023-08-22 16:55
當地媒體WRAL報導，警方已拘捕一名關係人。(擷自WRAL影片)

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

2023-08-28 16:54
布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)被控謀殺罪、企圖謀殺罪等罪名。(視頻截圖)

布碌崙鎚殺案╱兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血

2023-08-24 21:24
示意圖。Photo by David von Diemar on Unsplash

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

2023-08-28 14:14
中國買主在美國購得農地不到1400英畝，全美則有13億英畝的農業用地。（Getty Images）

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

2023-08-25 10:07

超人氣

更多 >
累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招

累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？
搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃
教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授