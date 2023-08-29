佛州1元店槍案 兇嫌原本想攻擊的是一所非裔大學
佛羅里達州一所歷史悠久的非裔大學校長表示，2天前傑克遜維爾市爆發釀成3死的平價連鎖店槍擊案前幾分鐘，該校校警曾追捕一名白人槍手。
路透報導，愛德華沃特斯大學（Edward Waters University）校長費森（A. Zachary Faison Jr.）今天透露事件細節時表示，21歲槍手帕爾梅特（Ryan Christopher Palmeter）當時把車停在校園內，戴上手套並穿上軍用背心，目擊的學生趕緊通知校警。
帕爾梅特快步逃離後，前往傑克遜維爾市（Jacksonville）一家平價連鎖店達樂公司（Dollar General）的門市，校警在後方追逐，大約10分鐘後，帕爾梅特便犯下當局稱作案動機出於種族仇恨的槍擊案。
當局表示，案發後，警方就快逮到帕爾梅特時，帕爾梅特舉槍自盡，留下給媒體、父母和執法單位的自白書，內容描述他對非裔的仇恨。
傑克遜維爾市警長華特斯（TK Waters）今天表示，他認為帕爾梅特的目標是達樂公司，而非愛德華沃特斯大學，調查人員還不清楚帕爾梅特為何選擇在達樂公司門市開火。
華特斯說，監視器畫面顯示，帕爾梅特在抵達愛德華沃特斯大學前，曾進入附近一家折扣零售商店。他還說，根據校園監控畫面，兩名年輕非裔男性進入停放在帕爾梅特旁邊的汽車時，帕爾梅特就坐在車裡，但他沒有攻擊他們。
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