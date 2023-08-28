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種族仇恨 一元店白男槍手曾強制精神鑑定 合法購槍

編譯陳韻涵／綜合27日電
一元商店內的監視錄影機，拍下兇手帕爾梅特手持AR-15步槍進入商店。(路透)
一元商店內的監視錄影機，拍下兇手帕爾梅特手持AR-15步槍進入商店。(路透)

傑克遜維爾警方27日公布一元商店槍擊案細節及受害者身分，21歲的白人兇手帕爾梅特(Ryan Christopher Palmeter)曾接受強制精神鑑定，但仍合法購得槍枝。

傑克遜維爾警方，27日公布一元商店槍擊案21歲的白人兇手帕爾梅特照片。(路透)
傑克遜維爾警方，27日公布一元商店槍擊案21歲的白人兇手帕爾梅特照片。(路透)

傑克遜維爾警局局長華特斯(T.K. Waters)表示，帕爾梅特利用一把AR-15半自動步槍和一把格拉克(Glock)手槍犯案。

帕爾梅特今年4月、6月分別合法購得作案用槍枝，且槍店都有遵守相關法規及背景審查等程序。

無前科的帕爾梅特與父母同住在傑克遜維爾郊區，他2016年涉及家暴但未被捕，2017年曾被拘留精神病院72小時並接受強制精神鑑定，檢查後獲釋，因此背景審查未顯示異狀。

26日下午1時左右，帕爾梅特把車停在愛德華沃特斯大學(Edward Waters University)，該校距離出事的一元商店不到一哩。

華特斯表示，帕爾梅特還將自己穿上防彈背心與手套的過程拍攝下來，上傳到影音平台抖音TikTok。

這時，校園警衛發現帕爾梅特，並把巡邏車停在他旁邊；華特斯說；帕爾梅特開車甩開校警後，校警報案。

一元商店內的監視錄影機，拍下兇手帕爾梅特持槍進入商店後，轉向右方開始射擊。(路透...
一元商店內的監視錄影機，拍下兇手帕爾梅特持槍進入商店後，轉向右方開始射擊。(路透)

帕爾梅特抵達非裔為主的社區一元商店後，對著停在店外的一輛汽車連開11槍，殺害坐在車內的52歲安潔拉‧蜜雪兒‧卡爾(Angela Michelle Carr)，接著走進店裡，槍殺試圖逃跑的19歲店員拉蓋爾(A.J. Laguerre)，以及剛進門的29歲顧客加利恩(Jerrald Gallion)。

商店攝影機畫面顯示，許多人試圖從後門逃跑，帕爾梅特開槍追著被害者，之後折返店裡，發現加利恩與女友剛進門；他開槍殺害加利恩後，並開槍追逐加利恩的女友，但沒打中。

約一分鐘後，帕爾梅特進入商店辦公室，傳簡訊告訴父親，用螺絲起子進入他的房間，查看電腦文件；他的父親找到自殺宣言和遺言，警方則表示，這些內容充斥種族仇恨，分別寫給家人、執法人員和媒體。

華特斯說：「這些自白顯然是一名憤怒男子的日記，荒謬至極，雖然不合理，但他知道自己在做什麼，神智百分百清楚。」 

槍擊案發生11分鐘後，警方抵達一元商店，帕爾梅特飲彈自戕。

槍擊 家暴 蜜雪兒

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