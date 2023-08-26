佛州1元店槍案3名死者都是非裔 警長：槍手仇恨犯罪、飲彈自戕

佛羅里達州27日，一名白人男性闖入商店掃射，造成2名男性及1名女性喪生，死者均為非裔，員警證實為種族歧視而起的仇恨犯罪。救護車緊急前往，警方亦於現場圍起封鎖線。（路透）

綜合路透和英國廣播公司報導，佛州 27日一名白人男性闖入商店掃射，造成2名男性及1名女性喪生，死者均為非裔 ，當地員警證實為種族歧視 而起的仇恨犯罪。

事發在佛州傑克遜維爾（Jacksonville）西北部某一元雜貨店（Dollar General），槍手持輕型半自動步槍及手槍濫殺無辜，期間和警方一度對峙，隨後反鎖店內飲彈自戕。

地方警長懷特斯（T.K. Waters）在記者會上透露，兇嫌為20歲出頭白人男性，尚未證實姓名身分，厭惡非裔人士，犯案前「多次發表宣言」表達對非裔人士的仇恨。

根據槍支暴力檔案（Gun Violence Archive）統計，美國今年已發生28000起槍擊案。

華盛頓特區26日甫舉行「我有一個夢想」（I have a dream）60周年大遊行，紀念金恩博士（Martin Luther King Jr.）名留青史的平權演講。